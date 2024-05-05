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男神大戰 雙萊恩爭當今夏票房冠軍

記者蘇詠智╱綜合報導
「特技玩家」萊恩葛斯林為美國今年暑期檔打頭陣。(路透資料照片)
「特技玩家」萊恩葛斯林為美國今年暑期檔打頭陣。(路透資料照片)

每年最重要的暑假黃金檔正式開跑，由去年冠軍大片「Barbie芭比」男主角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)的新作「特技玩家」(The Fall Guy)打頭陣；至於哪部大片將接棒「芭比」拔得頭籌？目前最多人看好漫威「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)，扮演「死侍」的萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)還有另一部大片「幻幻之交」(Imaginary Friends)要推出，被預期會是暑期最出鋒頭的大牌。

萊恩雷諾斯在「死侍與金鋼狼」再度以嘴賤又痞的英雄面貌登場，與闊別10多年的休傑克曼(Hugh Jackman)飆戲，是全片最吸引人的賣點。過去死侍、金鋼狼只曾在「X戰警」(X-Men)番外篇中短暫同台，那時的萊恩雷諾斯也尚未登上一線。萊恩雷諾斯的的喜劇演出向來受到觀眾喜愛，只是疫情期間他好幾部片直接在影音平台上架，會不會削弱大銀幕行情？馬上見分曉。

萊恩雷諾斯另一部暑期影片「幻幻之交」適合闔家大小觀賞。(取材自IMDb)
萊恩雷諾斯另一部暑期影片「幻幻之交」適合闔家大小觀賞。(取材自IMDb)

另一部萊恩雷諾斯夏季新作「幻幻之交」，講的是小女孩與幻想朋友的奇特遭遇，同樣有不少特效畫面，但走較適合闔家觀賞的溫馨路線，這類家庭喜劇在北美尤其受到歡迎，讓他要爭取今夏票房第一，更添勝算。

不過與萊恩雷諾斯同樣來自加拿大，還同名、也都從童星時期就入行的另一位男神萊恩葛斯林，繼風光大半年的「芭比」後推出新作「特技玩家」，飾演資深的替身演員，有不少高難度的動作打鬥場面，還和去年另一賣座巨片「奧本海默」(Oppenheimer)女主角艾蜜莉布朗(Emily Blunt)大演愛情對手戲，娛樂性相當豐富。

曾是「文青男神」萊恩葛斯林，在「特技玩家」變身打仔，讓人眼睛一亮。萊恩雷諾斯在「死侍與金鋼狼」的動作戲也是備受期待，兩個萊恩在暑假大片中都是又搞笑又打鬥，使票房帝王的戰爭更顯得熱鬧。

「死侍與金鋼狼」票房備受矚目。(取材自IMDb)
「死侍與金鋼狼」票房備受矚目。(取材自IMDb)

芭比 疫情 奧本海默

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