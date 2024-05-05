減肥、剪髮 強尼戴普大秀正能量

強尼戴普(右)近來模樣比以前更清爽，圖為他日前與法國女星麥雯出席宣傳活動。(取材自Instagram)

一度因為被前妻貼上「家暴 男」標籤而被好萊塢 放逐的強尼戴普(Johnny Depp)，經過了法庭大勝後，逐漸找回內心的平靜，也大多時間待在英國，較少回到讓他受傷的好萊塢，外表和氣色都有了變化、目前強尼認為健康和幸福是最重要的，於是他減肥、剪掉長髮、把自己外表弄得更乾淨，也覺得現在的生活是更健康的。

在強尼戴普與安珀赫德(Amber Heard)的官司結束後，各方預期他有望風光重返好萊塢大片的陣容，雖然到現在還沒發生，他卻已經推出了一部以法語演出的「杜巴利伯爵夫人」(Jeanne du Barry)，也很開心自己能夠用非英語完成一部電影，近日片子會在北美上映。

「時人」報導，他現在的心態充滿正能量，對任何人都不抱敵意，當然也沒興趣再管安珀，只專注讓自己的日子過得很忙、很充實。

強尼之前在義大利 擔任導演拍了一部講述名畫家莫迪里亞尼(Modigliani)生平的電影，他自己沒有在幕前亮相，卻還是全心投入；影迷也不用擔心他會退出演員的工作，強尼還是對演戲興趣很濃，就在等待適合的角色與劇本。

影迷們則希望早日有好萊塢大片上門，畢竟他已經很久沒有主演商業大片，大家都很懷念他的銀幕丰采。