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後悔舞姿「太妖嬈」 萊恩葛斯林：想重拍「樂來越愛你」海報

世界新聞網／輯
「樂來越愛你」萊恩葛斯林（右）的手勢被粉絲調侃多年。（圖／金馬影展提供）
「樂來越愛你」萊恩葛斯林（右）的手勢被粉絲調侃多年。（圖／金馬影展提供）

好萊塢演員萊恩葛斯林（Ryan Gosling）日前在接受「華爾街日報」採訪時表示，他現在看到「樂來越愛你」（La La Land）海報上自己跳舞時的手勢，愈看愈不順眼。其實影片於2016年上映後，就有影迷稱海報上萊恩葛斯林的舞姿手勢很「妖嬈」。

新京報報導，萊恩葛斯林回憶當時他與女主演艾瑪史東（Emma Stone）在拍某個跳舞場景時，並不知道這一比翼齊飛的經典鏡頭會成為影片主海報設計靈感，「我們當時認為應該舉起雙手，我認為這樣的舞姿，會令我的手勢很酷，儘管每個人都告訴我這並不酷。」但他當時不同意，多年後他後悔了這個決定。「現在，當我看到它時，很滑稽，就像一個懶人在做某種失能的動作。我稱這個舞蹈手勢為『樂來越愛你之手』，哈哈。」如果可以重來，他甚至打算重新拍攝這個片段再放在海報上。

萊恩葛斯林繼風光大半年的「芭比」（Barbie）後今年推出新作「特技玩家」（The Fall Guy），飾演資深的替身演員，有不少高難度的動作打鬥場面，還和去年另一賣座巨片「奧本海默」（Oppenheimer）女主角艾蜜莉布朗（Emily Blunt）大演愛情對手戲，娛樂性相當豐富。曾是「文青男神」萊恩葛斯林，在「特技玩家」變身打仔，讓人眼睛一亮。

芭比 華爾街 奧本海默

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