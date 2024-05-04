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傳和男友爆衝突受傷 布蘭妮發聲明否認

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮和最新一任男友分分合合，而且友人都並不支持。（路透資料照片）
布蘭妮和最新一任男友分分合合，而且友人都並不支持。（路透資料照片）

才剛透過律師與父親達成協議、不用再上法庭維護自主權的布蘭妮(Britney Spears)，馬上又再出大事，根據專門報導名流八卦的TMZ指出，她和分分合合好一陣子的男友保羅索利斯(Paul Richard Soliz)在西好萊塢著名的馬爾蒙莊園酒店內大吵、疑似爆發肢體衝突，到最後布蘭妮身上還有傷口，急救人員被叫到現場。她抱著枕頭、披著毛毯赤腳走出來，明顯有哭過。後來她也沒有上救護車，而是跟自己的保全人員離開，保羅沒有隨行，現在傳已經平安回到家中。

據報導，這最新的一起事故本來是馬爾蒙莊園酒店有人報警、投訴，稱符合她描述的女子在騷擾與威脅酒店員工、住客。警員在晚上10點半後來到現場，發現沒有什麼太大的騷動就離去。接著布蘭妮和保羅索利斯大概11點回到房間，繼續飲酒、開趴，然後不知為何，最後爆發嚴重的爭吵，疑似導致肢體衝突，布蘭妮傳有可能割傷自己的腿。TMZ稱，布蘭妮之後失控尖叫，鄰近房內的住客懷疑她情緒崩潰，才會通知要急救人員到酒店。

據紐約郵報八卦版所稱，她的朋友對她還和保羅索利斯混在一起，非常擔心，認為保羅索利斯這個人十分危險，她根本不應該招惹他。保羅曾是她的管家，由於過往好幾筆犯罪前科被揭露，後來遭開除。然而布蘭妮卻與他變成了戀人，友人既傻眼又憂慮，果然就發生料最新的這件意外。

可是布蘭妮自己後來在社群網站上發出聲明打槍這事件，再度強調這報導是假的，自己已經每天變得愈來愈強大，並稱急救人員衝到她房門外是非法的，且他們根本沒有進到她的房間裡，反而她還扭傷了腳踝。她寫道：「真相很討厭，有人能教我怎麼撒謊嗎？」最後還表示要搬去波士頓

布蘭妮發生最新與男友衝突事故後，發表了自己的說法，稱要搬到波士頓。(取材自Ins...
布蘭妮發生最新與男友衝突事故後，發表了自己的說法，稱要搬到波士頓。(取材自Instagram)

社群網站 波士頓 好萊塢

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