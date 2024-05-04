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巨石強森被爆遲到大王趕工 尿在水瓶裡請人倒

記者蘇詠智／綜合報導
巨石強森(左)被踢爆片場遲到成性、曾惹怒一起合作的萊恩雷諾斯(右)，兩人爆發嚴重衝突，中為蓋兒加朵。(路透資料照片)
巨石強森(左)被踢爆片場遲到成性、曾惹怒一起合作的萊恩雷諾斯(右)，兩人爆發嚴重衝突，中為蓋兒加朵。(路透資料照片)

曾經在好萊塢片酬收入高居所有演員之冠的巨石強森(Dwayne Johnson)，一直標榜自己「工作勤奮」，但私下不僅是慣性遲到大王、害片子進度落後，導致成本急增，甚至還惹怒合作的其他大牌？近日美國有娛樂網站發表了這則震撼新聞，各方對巨石強森大為改觀，他的新作「Red One」影片公司趕快出面澄清，表示絕無此事。

巨石強森以往公眾形象一直不差，就連演出「玩命關頭」(Fast & Furious)系列和身兼製片的馮迪索(Vin Diesel)鬧不和，挺他的聲音也不少。然而歐美娛樂媒體報導，他的慣性遲到是可以嚴重到五、六小時，拍「Red One」甚至遲到過八小時，當天能拍攝的時數自然大縮水。

報導還稱，他以前演「毀滅大作戰」(Rampage)搞到有另一位演員每天記錄他晚到多少小時，劇組後來連通告表上都不敢印他的報到時間。而巨石強森晚到，已壓縮到工作時間，他乾脆不去片場的廁所，想小便就尿在高檔礦泉水瓶子裡，再請工作人員拿去倒掉。

他合作過的演員之中，「紅色通緝令」(Red Notice)萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)被曝因為他遲到五小時，氣到跟他激烈爭吵，鬧得不歡而散，後來才又恢復通話。

然而專門報導名流八卦的TMZ引述不具名內部人士的說法，稱兩人當初確實有為了巨石強森遲到而特別溝通，但溝通後已經沒事了。彼此心裡也沒有留下疙瘩，不只一起跑宣傳，還計畫要再合作該片的續集。

巨石強森 好萊塢 通緝

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