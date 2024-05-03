布蘭妮又出事 和男友傳大吵爆發衝突、疑似自我傷害
才剛透過律師與父親達成協議、不用再上法庭維護自主權的布蘭妮，馬上又再出大事：根據專門報導名流八卦的TMZ，她和分分合合好一陣子的男友保羅索利斯在西好萊塢著名的馬爾蒙莊園酒店內大吵、疑似爆發肢體衝突，到最後布蘭妮身上還有傷口，急救人員被叫到現場，她抱著枕頭、披著毛毯赤腳走出來，明顯的有哭過，後來她也沒有上救護車，而是跟自己的保全人員離開，保羅沒有隨行，現在傳已經平安回到家中。
根據TMZ報導，這最新的一起事故本來是馬爾蒙莊園酒店有人報警、投訴，稱符合她描述的女子在騷擾與威脅酒店員工、住客，警員在晚上10點半後來到現場，發現沒有什麼太大的騷動就離去。接著布蘭妮和保羅索利斯大概11點回到房間，繼續飲酒、開趴，然後不知為何，最後爆發嚴重的爭吵，疑似導致肢體衝突，布蘭妮傳有可能割傷自己的腿。TMZ稱布蘭妮之後失控尖叫，鄰近房內的住客懷疑她情緒崩潰，才會通知要急救人員到酒店，
儘管布蘭妮平安返家，但據「紐約郵報」八卦版所稱，她的朋友對她還和保羅索利斯混在一起，非常擔心，認為保羅索利斯這個人十分危險，她根本不應該招惹他。保羅曾是她的管家，由於過往好幾筆犯罪前科被揭露，後來遭開除，然而布蘭妮卻與他變成了戀人，友人既傻眼又憂慮，果然就發生料最新的這件意外。
可是布蘭妮自己後來在社群網站上發出聲明打槍這事件，再度強調這報導是假的，自己已經每天變得愈來愈強大，稱急救人員衝到她房門外是非法的，且他們根本沒有進到她的房間裡，反而她還扭傷了腳踝。她寫道：「真相很討厭，有人能教我怎麼撒謊嗎？」最後還表示要搬去波士頓。
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