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JK羅琳嗆「絕不原諒」斷聯4年 哈利波特：無比難過

記者陳建嘉／綜合報導
丹尼爾雷德克里夫(右)去年才與女友艾琳達克開心當爸媽。(路透資料照片)
丹尼爾雷德克里夫(右)去年才與女友艾琳達克開心當爸媽。(路透資料照片)

J.K.羅琳（J. K. Rowling）因為創造出紅遍全球的「哈利波特」（Harry Potter）系列小說，改編電影後更締造影史紀錄，近年因為被跨性別族群認為對他們極不友善，因而成了極具爭議的人物。曾公開表示反對她的「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）也與她斷聯，已有4年沒有聯絡。近日丹尼爾接受訪問，坦言無比難過，也說如果沒有她就沒有「哈利波特」，「但這不代表你的一生，都要因此放棄自己真正的相信的事」。

丹尼爾雷德克里夫近期接受「The Atlantic」訪問，強調仍會繼續支持所有LGBTQ族群的權利，「其他的不予置評」，並說從小就與對方相處，有些意外會成為這樣的人，「因為我覺得我認識的這個人，我們相處的時光，她所寫的小說，她創造的世界，所有這些對我來說，都是很有同理心」，丹尼爾同時也是LGBTQ自殺防治熱線「Trevor Project」，一直以來都秉持著跨性別者就是女性，「如果我不說點什麼，感覺我就是個懦夫」。

丹尼爾也透露自從羅琳開始公開發表恐跨言論以來，就再也沒有主動和她聯繫了，JK羅琳日前堅持跨性別者與天生性徵定義性別的人們不可混為一談，就算透過手術變為女性的人，仍不覺得她們是女性。

有網友詢問羅琳是否會原諒「哈利波特」系列影星等人，不僅公開反對她，更與她斷聯，讓她無比受傷，更直接嗆聲說不會原諒，讓雙方仍存在僵局。

JK羅琳被跨性別族群及支持者攻擊，卻也有昔日戰友力挺。（路透資料照片）
JK羅琳被跨性別族群及支持者攻擊，卻也有昔日戰友力挺。（路透資料照片）

哈利波特 跨性別 LGBTQ

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