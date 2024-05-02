我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

布蘭妮亂花錢 6000萬元3年內噴光面臨破產

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（右）曾經被父親傑米監管人生超過10年。(取材自Instagram)
布蘭妮（右）曾經被父親傑米監管人生超過10年。(取材自Instagram)

布蘭妮（Britney Spears）的人生似乎永遠少不了戲劇化發展，她才剛在法庭上和父親傑米取得協議，此後可以徹底掌管自己的生活，馬上被專門報導八卦的TMZ爆料，稱她的6000萬美元財產在不到三年內被她花到快要所剩無幾，她恐將面臨破產，擺明了當初各方心疼她過了10多年沒自由的生活，拚命聲援她解除被父親監管，反而是害了她。

昔日觀眾眼中甜美可人的「小甜甜」布蘭妮，後來竟成了常在公眾眼前失控的惡女，才會被法庭判定由父親監管她的人生。多年來，她一直想證明自己可以管理自己，經過數次失敗，才在2021年11月如願以償。

只是布蘭妮重獲自由後，人生也沒變得一帆風順，她還是和家人公然不和，還是有失敗的婚姻，還是行為常讓人咋舌，連兩個兒子都不想跟她走太近，外界也有人覺得她恐怕無法自主。

根據「紐約郵報」八卦版，布蘭妮其實還不至於到破產，她許久沒出專輯，也沒有巡迴演出的收入，近年來除了偶爾出單曲，就只有去年上市的回憶錄「真我布蘭妮」，好在這本書光簽約金就有1500萬元，還能有25%的分紅，目前銷量已有200萬冊，會為她帶進一大筆財富。

她身旁的消息人士表示，她可能太多年沒有自己管理財務，對於金錢的概念沒有大多數人精明，才會想怎麼花就怎麼花，搞到錢都快花光。

布蘭妮被爆料不到3年内已把6000萬美元都花到快光。（路透資料照片）
布蘭妮被爆料不到3年内已把6000萬美元都花到快光。（路透資料照片）

破產

上一則

黃子韜求婚徐藝洋 現場畫面流傳 粉絲哭喊脫粉

下一則

好酸喔… 薛之謙突舔男舞者汗水 被嫌噁心

延伸閱讀

有陷阱？祖母在網路上開心聊天 她一問竟是「勞勃狄尼諾」

有陷阱？祖母在網路上開心聊天 她一問竟是「勞勃狄尼諾」
南達科他州長新書曝曾殺狗 自毀川普搭檔路？

南達科他州長新書曝曾殺狗 自毀川普搭檔路？
布蘭妮又慘了？有錢亂花 6000萬美元3年不到快噴光光？

布蘭妮又慘了？有錢亂花 6000萬美元3年不到快噴光光？
布蘭妮與老爸和解卻要付律師費 大罵：我的家人傷害我 卻沒有報應

布蘭妮與老爸和解卻要付律師費 大罵：我的家人傷害我 卻沒有報應

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
蘇蕊（中）已經滿18歲，是個成年人，任何事可以自己決定。（路透資料照片）

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

2024-04-26 12:19

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥