布蘭妮亂花錢 6000萬元3年內噴光面臨破產

布蘭妮（右）曾經被父親傑米監管人生超過10年。(取材自Instagram)

布蘭妮（Britney Spears）的人生似乎永遠少不了戲劇化發展，她才剛在法庭上和父親傑米取得協議，此後可以徹底掌管自己的生活，馬上被專門報導八卦的TMZ爆料，稱她的6000萬美元財產在不到三年內被她花到快要所剩無幾，她恐將面臨破產 ，擺明了當初各方心疼她過了10多年沒自由的生活，拚命聲援她解除被父親監管，反而是害了她。

昔日觀眾眼中甜美可人的「小甜甜」布蘭妮，後來竟成了常在公眾眼前失控的惡女，才會被法庭判定由父親監管她的人生。多年來，她一直想證明自己可以管理自己，經過數次失敗，才在2021年11月如願以償。

只是布蘭妮重獲自由後，人生也沒變得一帆風順，她還是和家人公然不和，還是有失敗的婚姻，還是行為常讓人咋舌，連兩個兒子都不想跟她走太近，外界也有人覺得她恐怕無法自主。

根據「紐約郵報」八卦版，布蘭妮其實還不至於到破產，她許久沒出專輯，也沒有巡迴演出的收入，近年來除了偶爾出單曲，就只有去年上市的回憶錄「真我布蘭妮」，好在這本書光簽約金就有1500萬元，還能有25%的分紅，目前銷量已有200萬冊，會為她帶進一大筆財富。