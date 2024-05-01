JK羅琳嗆「絕不原諒」已斷聯 哈利波特回：我很難過

丹尼爾雷德克里夫(右)去年才與女友艾琳達克開心當爸媽。(路透資料照片)

J.K.羅琳因為創造出紅遍全球的「哈利波特 」系列小說，改編電影後更締造影史紀錄，近年因為被跨性別 族群認為對他們極不友善，因而成了極具爭議的人物。曾公開表示反對她的「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森也與她斷聯，日前羅琳更直接點名「不會原諒他們」，已有4年沒有聯絡，近日丹尼爾接受訪問，坦言無比難過，也說如果沒有她，就沒有「哈利波特」，「但這不代表你的一生，都要因此放棄自己真正的相信的事」。

丹尼爾雷德克里夫近期接受「The Atlantic」訪問，強調仍會繼續支持所有LGBTQ 族群的權利，「其他的不予置評」，並說從小就與對方相處，有些意外會成為這樣的人，「因為我覺得我認識的這個人，我們相處的時光，她所寫的小說，她創造的世界，所有這些對我來說，都是很有同理心」，丹尼爾同時也是LGBTQ自殺防治熱線「Trevor Project」，一直以來都秉持著跨性別者就是女性，「如果我不說點什麼，感覺我就是個懦夫」。

丹尼爾也透露自從羅琳開始公開發表恐跨言論以來，就再也沒有主動和她聯繫了，JK羅琳日前堅持跨性別者與天生性徵定義性別的人們，不可混為一談，就算透過手術變為女性的人，仍不覺得她們是女性。