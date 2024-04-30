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伊娃葛林、是枝裕和 加入坎城影展評審團

娛樂新聞組／綜合報導
莉莉葛萊史東。（美聯社）
莉莉葛萊史東。（美聯社）

坎城影展（Cannes Film Festival ）主辦單位日前宣布，法國影星歐馬希（Omar Sy）、伊娃葛林（Eva Green）和日本導演是枝裕和等人將加入本屆影展的評審團行列。

中央社引述法新社報導，評審團陣容還包括奧斯卡金像獎入圍女星莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）。莉莉葛萊史東先前在導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）2023年作品「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）表現搶眼，獲獎無數。37歲的她將是本屆坎城影展評審團最年輕的一員。

歐馬希是法國影壇最知名的人物之一，憑藉影音串流平台Netflix熱門影集亞森．羅蘋（Lupin）打響國際知名度。

伊娃葛林除了曾在「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）演出歷代最讓人難忘的龐德女郎之外，也在好萊塢一些大片中擔綱演出。

本屆評審團成員還包括2018年以「小偷家族」（Shoplifters）獲頒金棕櫚獎的日本導演是枝裕和、義大利演員皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）、西班牙導演J.A.巴亞納（Juan Antonio Bayona）、黎巴嫩導演娜迪拉巴琪（Nadine Labaki），以及土耳其編劇埃伯魯錫蘭（Ebru Ceylan）。

評審團主席則是「Barbie芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。

評審團要從22部片中選出坎城最高榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）得主。

伊娃葛林。（路透）
伊娃葛林。（路透）

坎城影展 日本 義大利

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