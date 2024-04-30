妮可基嫚兩個女兒好基因 不輸前夫阿湯哥愛女蘇蕊

凱斯厄本（左起）、桑黛蘿絲厄本、費絲瑪格麗特厄本、賽貝拉霍利與妮可基嫚一起走紅毯。（路透資料照片）

耀眼巨星的下一代，從出生就是各方矚目焦點，長大的模樣也是大家感興趣的話題；妮可基嫚（Nicole Kidman）日前接受美國電影學會頒發終身成就獎，除瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、蜜雪兒 菲佛（Michelle Pfeiffer）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等大牌好友致意，她和凱斯厄本（Keith Urban）生的兩個女兒桑黛蘿絲與費絲瑪格麗特，也首度和爸媽一起走星光大道 紅毯，成為另一個被熱烈討論的重點。

過往妮可和凱斯並不刻意讓兩個女兒拋頭露面，不像妮可前夫湯姆克魯斯 （Tom Cruise），在與凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）生下女兒蘇蕊後，一度走到哪兒就把孩子帶到哪，讓蘇蕊才只是個小寶寶就有一堆新聞照片留下來。

桑黛蘿絲與費絲瑪格麗特由於有媽媽妮可的基因，小小年紀已相當高䠷，目前她們分別是15歲和13歲，姊姊已經跟爸爸差不多高，妹妹也只比爸爸矮半個頭；凱斯厄本的官方身高是178公分，兩個女兒身型都像妮可一樣高大，桑黛蘿絲的五官跟他比較像，費絲瑪格麗特就比較有妮可的影子。

湯姆克魯斯的女兒蘇蕊今年將滿18歲。（取材自Instagram）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離婚超過20年，彼此還是常被相提並論。這一回妮可獲得事業上的肯定，他們過去收養的一雙子女都沒出現，妮可也已經看淡。倒是阿湯和養子女關係親密，卻與親生的蘇蕊疏離已久，讓外界很難理解。歐美八卦雜誌稱阿湯其實最近也對多年疏遠蘇蕊有罪惡感，當初他以為遠離蘇蕊的生活、讓蘇蕊能跟媽媽凱蒂相依為命，才是凱蒂離婚時想要的。