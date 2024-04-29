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布蘭妮與老爸和解卻要付律師費 大罵：我的家人傷害我 卻沒有報應

記者蘇詠智／即時報導
傑米（左）與布蘭妮父女之間早就沒剩多少情分。(取材自Instagram)
傑米（左）與布蘭妮父女之間早就沒剩多少情分。(取材自Instagram)

才剛和父親傑米（Jamie Spears）結束一切官司爭端的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，顯然對於這結果還不是非常滿意，馬上在社群網站上發文直呼：「我的家人傷害我，而沒有報應，可能永遠都不會有。」

布蘭妮快3年前重獲自由，法庭判定她被父親監管一切生活細節的「黑暗期」確定終止，但她並沒有因此變得更自在、快樂，還是三不五時放話要「討個公道」或是「讓那些欺負我的人好看」，只是最後她也不過就是在法庭上戰勝老爸、與傑米達成協議，而協議裡面她還要幫傑米付律師費，遭到八卦網站TMZ消遣：「她爸看來才像贏家。」

對此布蘭妮自然有很多話要說，可惜聽來仍像老調重彈，她控訴成長過程中被教育什麼是對和錯的原則，沒想到教她的那兩個人最後卻用在這個原則上傷害她，疑似在暗指爸媽傑米與琳恩(Lynn Spears)。

她和傑米早就父女情幾乎無存，舉世皆知，對於琳恩她也是抱怨連連，加上她一直嘲諷是「忘恩負義小公主」的小妹，家人之中唯一還沒跟她公開鬧僵的只有哥哥布萊恩(Bryan Spears)，可是布萊恩接到她婚禮喜帖也沒出席，而她的兩個兒子也都跟她疏遠，有如眾叛親離。

雖然導致這種結果的原因很複雜，布蘭妮堅決相信都是別人傷害她，她去年推出的回憶錄在歐美頗為轟動，如果想知道她的人生中有多少令她怨忿難消的恨事，翻開這本書，裡面就有答案。

布蘭妮又發文怒罵家人傷害她卻沒報應。(取材自Instagram)
布蘭妮又發文怒罵家人傷害她卻沒報應。(取材自Instagram)

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