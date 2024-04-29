泰勒絲戀愛腦 好友席琳娜、布蕾克萊佛莉受不了她男友
樂壇天之驕女泰勒絲（Taylor Swift）近日推出的新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department），又在市場造成大轟動，而她則和男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）好好享受了拉斯維加斯假期，彼此的牽繫更深，根據「Us」雜誌引述不具名消息來源的說法，她即將又要展開下一階段的巡迴演出，又會和崔維斯要分開一陣子，一定會感到難過。
外界看泰勒絲跟崔維斯凱爾西，都覺得他們感情好到可能閃電結婚，其實泰勒絲過去一談起戀愛常常有這樣的表現，至今卻沒有哪一位男友是她的真命天子，她到現在34歲依然單身，只是考量到生兒育女時間緊迫，她恐怕沒辦法再繼續精挑細選，崔維斯在恰好的時機出現，極有可能抱得美人歸。但另一專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱，她的好姐妹包括席琳娜（Selena Gomez）、布蕾克萊佛莉（Blake Lively）等人，並不很滿意崔維斯，嫌他不時喝得醉醺醺、又打嗝還一副蠻不在乎的樣子，就是個粗漢，實在跟「公主」形象深植人心的她很不配，無奈她現在就戀愛腦，對崔維斯依戀極深，難以理智考量。
根據「國家詢問報」報導，泰勒絲的好友中有人懷疑崔維斯凱爾西只是利用她做為在體壇退休後轉進演藝圈的跳板，尤其早有製作單位看上崔維斯的家人，想要幫他們做真人秀，把他們捧成下一個卡戴珊（Kardashian）家族，因而泰勒絲需要小心注意這個情況。只可惜好友們也都知道她一談起戀愛就很難把大家的話聽進去，也只能暫時先靜觀其變。
上一則
37歲楊冪臉上紋路深 網驚：劣化好快
下一則
FB留言