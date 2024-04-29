泰勒絲戀愛腦 好友席琳娜、布蕾克萊佛莉受不了她男友

泰勒絲與崔維斯凱爾西近期在拉斯維加斯甜蜜度假。（取材自Instagram）

樂壇天之驕女泰勒絲 （Taylor Swift）近日推出的新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department），又在市場造成大轟動，而她則和男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）好好享受了拉斯維加斯假期，彼此的牽繫更深，根據「Us」雜誌引述不具名消息來源的說法，她即將又要展開下一階段的巡迴演出，又會和崔維斯要分開一陣子，一定會感到難過。

外界看泰勒絲跟崔維斯凱爾西，都覺得他們感情好到可能閃電結婚，其實泰勒絲過去一談起戀愛常常有這樣的表現，至今卻沒有哪一位男友是她的真命天子，她到現在34歲依然單身，只是考量到生兒育女時間緊迫，她恐怕沒辦法再繼續精挑細選，崔維斯在恰好的時機出現，極有可能抱得美人歸。但另一專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱，她的好姐妹包括席琳娜（Selena Gomez）、布蕾克萊佛莉（Blake Lively）等人，並不很滿意崔維斯，嫌他不時喝得醉醺醺、又打嗝還一副蠻不在乎的樣子，就是個粗漢，實在跟「公主」形象深植人心的她很不配，無奈她現在就戀愛腦，對崔維斯依戀極深，難以理智考量。

根據「國家詢問報」報導，泰勒絲的好友中有人懷疑崔維斯凱爾西只是利用她做為在體壇退休 後轉進演藝圈的跳板，尤其早有製作單位看上崔維斯的家人，想要幫他們做真人秀，把他們捧成下一個卡戴珊（Kardashian）家族，因而泰勒絲需要小心注意這個情況。只可惜好友們也都知道她一談起戀愛就很難把大家的話聽進去，也只能暫時先靜觀其變。