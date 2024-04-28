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挺爸？挺媽？吵不休 布裘子女傳內戰

記者蘇詠智╱綜合報導
安琪莉娜裘莉(左三)的孩子們為了挺爸還是挺媽，據稱爆發「內戰」。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(左三)的孩子們為了挺爸還是挺媽，據稱爆發「內戰」。(路透資料照片)

好萊塢影星布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的離婚大戰似乎永遠沒得收場，雖然裘莉稱是小布不肯放她平靜，但外界看到的卻是她還沒報復過癮。「Life & Style」雜誌報導，兩人的孩子們因此分成兩個陣營，有堅持站在媽媽這一邊，也有挺爸爸者，彼此時不時為此爭執。

裘莉一心一意要讓外界相信小布是個會對家人動手施暴的惡人，而且不相信他已經悔改，她的幾個養子女都被她成功說服，每一個都站在她這邊，像是黑人養女莎哈拉(Zahara)已經在大學姊妹會活動中公開表明去掉父姓，兩個養子麥杜斯(Maddox)與派克斯(Pax)，也都和布萊德彼特勢同水火，完全不認他是養父。

原本他們親生的3個孩子包括大女兒喜蘿(Shiloh Jolie-Pitt)，與龍鳳胎納克斯(Knox)、薇薇安(Vivienne)，都還跟爸爸保持密切關係，沒有背棄他，可是近來薇薇安擔任裘莉的助理，和她一起製作音樂劇「小教父」，久而久之也倒戈到母親的陣營。

孩子們分成兩派，在家中就會有爭吵，兩邊都想說服對方，裘莉則小心處理，就算跟父親還是很親密的喜蘿與納克斯，她也不會直接跟他們翻臉，而是更注意安撫，希望將他們拉攏到自己的陣營，只是目前看來，恐將事與願違，兩個孩子都不會跟布萊德彼特切斷關係，這讓小布感到很欣慰。

雖然與裘莉鬥到現在，讓他很疲倦，但他並不想放棄孩子。好在，他的年輕女友伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon)還能時常讓他感到開心。

布萊德彼特很欣慰還有子女願意支持自己。(路透資料照片)
布萊德彼特很欣慰還有子女願意支持自己。(路透資料照片)

裘莉 小布 布萊德彼特

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