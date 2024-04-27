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用藝名快抓狂 艾瑪史東正名：請叫我艾蜜莉

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪史東今年演藝事業再創新的高峰。（路透資料照片）
艾瑪史東今年演藝事業再創新的高峰。（路透資料照片）

今年再度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東(Emma Stone)，其實心裡一直有一關不太過得去，就是她的藝名。雖然她的藝名叫得如此響亮，她還是希望大家能夠喊她的本名「艾蜜莉」(Emily)，她本來也不想取藝名，無奈因為在美國演員工會註冊登記時發現，已經有另外一個人搶先用了艾蜜莉史東這個名字，她只好被迫改名。剛好「辣妹合唱團」(Spice Girls)裡她最喜歡的成員是「寶貝辣妹」艾瑪邦頓(Emma Bunton)，才登記了艾瑪史東這個藝名。

近來和奈森菲爾德(Nathan Fillion)一起宣傳兩人合演新影集的艾瑪史東，在受訪時談到了本名與藝名的問題，妙的是，開第一槍的反而是奈森，他說：「我想先講一件事，她叫艾蜜莉，但是用艾瑪做為藝名，有人不認識她的場合我會稱她艾瑪，可是現在開始我會喊她艾蜜莉。」

艾瑪史東則透露，直到目前為止，認識她的親朋好友還是喊她艾蜜莉，合作拍戲的同事也會叫她艾蜜莉。她坦言，若是有觀眾也這樣叫她，她不會糾正他們，她反而覺得這樣很好，她很喜歡被叫艾蜜莉。

儘管用艾瑪這個藝名到現在也這麼多年，她還是覺得有一點過不去，「只不過因為我的名字被別人先用了。幾年之前我真的快抓狂，為了某些原因，我真的覺得快撐不下去了，快點叫我艾蜜莉」。

美國演員工會規定所有會員不能跟另外一位在世的演員用同樣的藝名，因而有些人本名剛好一樣，後登記的只有改名。

最有趣的例子是麥克道格拉斯和米高基頓本名都叫作Michael Douglas，可是前者先登記，後者只能改叫Michael Keaton。不過也變成了大牌，顯然用藝名也沒啥不好。但艾瑪史東表示，街上要是有影迷喊她艾瑪，她也會接受。但若叫她艾蜜莉，她會更喜歡。

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