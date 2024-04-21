不懂網球卻演選手 辛蒂亞被誇奇才 跳舞經驗救了她

麥克費斯特(左起)、辛蒂亞、喬許歐康納在「挑戰者」上演大膽的三角關係。(圖／華納兄弟提供)

女星辛蒂亞(Zendaya)近期帶來運動新片「挑戰者」（Challengers），在片中要化身一名極有天賦的前網球選手，周旋在2男之間，但她坦言自己完全不熟悉網球，只知道「網球天后」大小威廉絲（Venus&Serena Williams），「我第一天練球，還一直把球打到樹上，哈哈，我連只是過網打到對方球場都很難」，幸好從前當偶像的跳舞經驗解救了她。

辛蒂亞更笑說拍攝前與2位男主角喬許歐康納(Josh O'Connor)、麥克費斯(Michael Faist)訓練長達6周，一開始教練還會盡量放慢速度餵球，「我還跟教練說可以真的打，我想體驗一下打網球的感覺」，而後她決定參照導演的分鏡，一步步學習打網球，而她過往在影集「舞動青春」（Shake It Up）的經驗幫忙很大，「我會編舞，我一開始是舞者，我模仿專業選手的腳步、揮拍動作，還有擺動肩膀的角度，我想我不可能會是高手，但我可以假裝我是」，喬許稍後還補充說：「我發誓，她真的是奇才，最後她的架式真的很專業。」

辛蒂亞自認在「挑戰者」的角色有點「邪惡」。(圖／華納兄弟提供)

「挑戰者」敘述一名複雜的三角戀情，辛蒂亞飾演的塔希曾是網球奇才，雖因傷轉教練，而麥克飾演她的丈夫，曾拿下冠軍但後來屢戰屢敗，沒想到喬許飾演的塔希前男友也在此時出現，3人也意外被挑起慾望陷入一段複雜的情感關係。辛蒂亞先前在首映會曾主動向觀眾提出，希望大家不要對塔希太嚴苛，其實放映後，所有觀眾都頗喜歡這個有點邪惡的複雜情感女子，「我覺得她並不在乎別人是否要喜歡她，也不渴求原諒，我覺得這對某些人來說會感到耳目一新，我讀劇本的時候也有這種感覺」。

辛蒂亞收到「挑戰者」劇本時，仍在拍攝影集「高校十八禁」（Euphoria），她說自己一向專注工作，拍攝的當下不會分心去看其他劇本，但她卻在翻開第一頁的時候就被這個故事迷住，「角色非常複雜，讓我很難定義這到底是什麼樣的電影，有幽默橋段，但這不是喜劇，很戲劇化，但不單純只是劇情片，有網球比賽，但又不只是運動電影，所有元素就這樣同時發生，真的很美麗」。

她強調自己對「塔希」感同身受，「她熱愛網球，網球賦予她力量，讓她可以成為想要的樣子」，辛蒂亞自己同樣也是透過不斷工作而找到自我認同，但看到主角受傷無法再打網球之後，必須重新定義自己，不僅是事業，還有感情，會讓不少職場女性心有戚戚焉，「我相信很多女性都能在她身上看到自己的影子」。

喬許歐康納(左起)、辛蒂亞以及麥克費斯特在「挑戰者」上演大膽的三角關係。(圖／華納兄弟提供)

提到片中飾演的塔希，辛蒂亞形容她的初戀就是網球，因為網球賦予她力量和權力，使她成為自己的樣子，「我能感同身受這一點，因為我也是經由我的工作找到許多自我認同。」當片中她受傷後，無法再做她感覺能定義自己的事，必須設法重新定義自己，希望控制一切，包括自己的感情，「只是我不確定她是否知道這會造成何種結果，我想許多女性都能在她身上看到自己的影子。」

導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)曾執導經典愛情片「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name），他則提到除了錯綜複雜的劇情之外，拍攝網球競技戲是最困難的，「我們每天都會花好幾個小時，看很多網球比賽，但我們是要看如何透過運動選手的動作反映他們的性格，藉此提升人物情感」，更說最後一場網球比賽足足花了8天時間拍攝，「那段戲的難度非常高，而且我們接下來還得進行大量的後製剪輯工作，但是，哇，最後的結果是讓人難以置信的好」。