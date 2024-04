不懂網球卻演選手 辛蒂亞被誇奇才 跳舞經驗救了她

麥克費斯特(左起)、辛蒂亞、喬許歐康納在「挑戰者」上演大膽的三角關係。(圖/華納兄弟提供)

女星辛蒂亞(Zendaya)近期帶來運動新片「挑戰者」(Challengers),在片中要化身一名極有天賦的前網球選手,周旋在2男之間,但她坦言自己完全不熟悉網球,只知道「網球天后」大小威廉絲(Venus&Serena Williams),「我第一天練球,還一直把球打到樹上,哈哈,我連只是過網打到對方球場都很難」,幸好從前當偶像的跳舞經驗解救了她。

辛蒂亞更笑說拍攝前與2位男主角喬許歐康納(Josh O'Connor)、麥克費斯(Michael Faist)訓練長達6周,一開始教練還會盡量放慢速度餵球,「我還跟教練說可以真的打,我想體驗一下打網球的感覺」,而後她決定參照導演的分鏡,一步步學習打網球,而她過往在影集「舞動青春」(Shake It Up)的經驗幫忙很大,「我會編舞,我一開始是舞者,我模仿專業選手的腳步、揮拍動作,還有擺動肩膀的角度,我想我不可能會是高手,但我可以假裝我是」,喬許稍後還補充說:「我發誓,她真的是奇才,最後她的架式真的很專業。」

「挑戰者」敘述一名複雜的三角戀情,辛蒂亞飾演的塔希曾是網球奇才,雖因傷轉教練,而麥克飾演她的丈夫,曾拿下冠軍但後來屢戰屢敗,沒想到喬許飾演的塔希前男友也在此時出現,3人也意外被挑起慾望陷入一段複雜的情感關係。辛蒂亞先前在首映會曾主動向觀眾提出,希望大家不要對塔希太嚴苛,其實放映後,所有觀眾都頗喜歡這個有點邪惡的複雜情感女子,「我覺得她並不在乎別人是否要喜歡她,也不渴求原諒,我覺得這對某些人來說會感到耳目一新,我讀劇本的時候也有這種感覺」。

辛蒂亞收到「挑戰者」劇本時,仍在拍攝影集「高校十八禁」(Euphoria),她說自己一向專注工作,拍攝的當下不會分心去看其他劇本,但她卻在翻開第一頁的時候就被這個故事迷住,「角色非常複雜,讓我很難定義這到底是什麼樣的電影,有幽默橋段,但這不是喜劇,很戲劇化,但不單純只是劇情片,有網球比賽,但又不只是運動電影,所有元素就這樣同時發生,真的很美麗」。

她強調自己對「塔希」感同身受,「她熱愛網球,網球賦予她力量,讓她可以成為想要的樣子」,辛蒂亞自己同樣也是透過不斷工作而找到自我認同,但看到主角受傷無法再打網球之後,必須重新定義自己,不僅是事業,還有感情,會讓不少職場女性心有戚戚焉,「我相信很多女性都能在她身上看到自己的影子」。

導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)曾執導經典愛情片「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name),他則提到除了錯綜複雜的劇情之外,拍攝網球競技戲是最困難的,「我們每天都會花好幾個小時,看很多網球比賽,但我們是要看如何透過運動選手的動作反映他們的性格,藉此提升人物情感」,更說最後一場網球比賽足足花了8天時間拍攝,「那段戲的難度非常高,而且我們接下來還得進行大量的後製剪輯工作,但是,哇,最後的結果是讓人難以置信的好」。