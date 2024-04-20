布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）的親生長女喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），下個月底就要歡度18歲生日，正式成年。雖然她的爸媽從小對她的教養，使她很小就很有主見，不過18歲後她什麼事情都能自己作主、不用再受到住在一起的母親與安琪莉娜裘莉的同意，還是有很大的不同。歐美八卦雜誌早就報導過，喜蘿想要搬去跟爸爸一起居住，顯然她在爸媽糾纏多年的離婚戰中，並沒有偏心媽媽，對於爸爸的感情依舊深厚。

眾所周知，「布裘」離婚戰打到現在遲遲未能了結，莉娜裘莉裘莉方面的態度相當重要，她三番兩次在事情可以結束的時候再發動攻擊，而且控訴布萊德彼特的力道一次比一次還大，逼得小布 從本想善了到被迫還擊，鬧得愈來愈難收拾，莉娜裘莉裘莉還會三不五時派律師對外宣稱自己早就想結束、是布萊德彼特不肯放過想報復她的念頭，其實誰才是真正放不下舊怨、想鬧到對方身敗名裂，外界都看得很清楚。