阿湯哥麻煩大了？ 俄前女友伺機爆猛料
湯姆克魯斯（Tom Cruise）的感情生活，向來是公眾關心的焦點，但他卻極端注重隱私，不想讓外界知道的大家絕對不可能得知。不過現在情況恐怕會有變化？根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，他的俄羅斯前女友艾希娜卡洛娃（Elsina Khayrova），對於自己在交往時乖乖聽話、配合他的各項要求，卻因為有個大嘴巴前夫，被阿湯認為有「洩密」風險，馬上斬斷戀情，覺得十分不公平，有可能打算把他一些不欲為人知的隱情公諸於世。
惹龍惹虎千萬別惹心有不甘的母老虎？「國家詢問報」稱湯姆克魯斯應該有要艾希娜卡洛娃簽署保密條款，照說不用擔心艾希娜對外放話，然而艾希娜在不滿的情緒下，會努力研究有哪些東西能在保密條款之外對外公開，湯姆克魯斯千萬要小心，而且他對她講了很多，包括過往的戀情、為了信仰所做的一些事等，她若是想要爆料，絕對不愁沒素材。以往是艾希娜乖乖聽話，現在阿湯恐怕要對她想講些什麼提心吊膽。
在情場上，湯姆克魯斯被嫌「條件太多、太麻煩」，以至於想找到真命天女極不容易，可是他若想要有親情的支持，也頗為困難，唯一的親生愛女蘇蕊近日就要滿18歲、正式成年，兩人早就好幾年沒見面，蘇蕊除了收到父親的生活費之外，幾乎等於跟他沒關係，這點被認為在她成年之後也不太會有改變。
上一則
Angelababy曝7歲兒「全家只怕我」：我凶的時候挺凶
下一則
FB留言