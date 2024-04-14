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60歲基努李維要婚了 自宅低調辦婚禮

娛樂新聞組╱綜合報導
基努李維(右)和亞莉姍卓葛蘭特傳出要結婚了。(歐新社資料照片)
基努李維(右)和亞莉姍卓葛蘭特傳出要結婚了。(歐新社資料照片)

即將迎來60歲的好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves），與交往5年的藝術家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）傳出要結婚了。

In Touch報導，兩人將在位於好萊塢、價值800萬美元的豪宅中舉辦庭院婚禮。知情人士透露，這對情侶想要一場低調、簡單儀式的婚禮，自家後院是他們的完美選擇。而婚禮賓客會是與這對情侶最親密的家人與朋友，曾和基努李維搭檔演出「阿比阿弟的冒險」(Bill & Ted'S Excellent Adventure)的男星艾力克斯溫特（Alexander Winter）據悉也在賓客名單內。

知情人士表示，基努李維與亞莉珊卓由多年好友昇華為戀人，認定彼此為靈魂伴侶，兩人喜歡一起談論藝術與音樂。亞莉珊卓曾讚基努李維「很善良、很努力、很有創造力」，基努李維則欣賞亞莉珊卓著重於聚光燈以外的生活、腳踏實地，與基努李維低調的生活相當契合。

基努李維過往戀情讓人心碎，他1998年與女星珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）交往，但兩人的女兒不幸夭折，他們經歷短暫分手又復合，2001年珍妮佛卻因車禍喪命，葬禮上基努李維還親自擔任女友的抬棺人。

基努李維 好萊塢 華為

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