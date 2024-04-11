星際大戰神作 喬治盧卡斯獲榮譽金棕櫚獎

喬治盧卡斯今年將在坎城影展接受象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」。(路透)

以「星際大戰」、「印第安納瓊斯」等系列聞名全球的大導演喬治盧卡斯（George Lucas），今年將在坎城影展 接受象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」，喬治盧卡斯的第一部電影即是在坎城放映。

坎城影展主辦單位表示，今年將向喬治盧卡斯這位傳奇製片和導演表示敬意，聲明中並表示：「星際大戰（Star Wars）簡直如同神話。」

這位今年79歲的製片人和導演表示，「坎城影展在我心中一直占有特殊地位」，喬治盧卡斯第一部電影「THX 1138」，就是在1971年於坎城影展放映。

主辦單位將喬治盧卡斯在九部「星際大戰」的成就與作家托爾金（J.R.R. Tolkien）相比，托爾金運用無比想像力構築「魔戒」（Lords of the Rings）系列小說，堪稱20世紀以來最具影響力的奇幻作品。

坎城影展主辦單位在聲明中寫道，「（喬治盧卡斯）建構了一個宇宙，有它的地理、人口、語言、道德價值觀，甚至交通工具」，這是「前所未有的成功」。「這系列電影迷倒美國觀眾，成為席捲全球的社會文化現象，影響力至今持續不墜。」

喬治盧卡斯在「星際大戰」與「印第安納瓊斯」系列的常任男主角哈里遜福特（Harrison Ford），去年即是「榮譽金棕櫚獎」得主，今年他將在5月25日影展閉幕式獲頒此獎項。