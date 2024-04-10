65歲「紐約最大」和21歲女模爆爺孫戀 被罵翻火速分手

奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。（取材自Instagram）

台灣音樂人的「爺孫戀」，曾經引起軒然大波，後續仍餘波盪漾，就算當事人之中有的已去世，各方關注的眼光還是沒有停歇。無獨有偶，西洋藝能界近日也爆出一件「爺孫戀」，彼此年齡的差距甚至比台灣「爺孫戀」還要大，而消息一出，各方詫異之餘也多有嘲諷，「紐約郵報」八卦版則稱這段剛曝光的「爺孫戀」，其實早就一拍兩散，彼此之間不過是一時的打情罵俏，從來沒有很認真。

西洋「爺孫戀」的主角分別是音樂界大老羅素西蒙斯（Russell Simmons）的么女奧基莉（Aoki Lee Simmons），與義大利 連鎖餐飲集團的老闆維托里奧阿塞夫（Vittorio Assaf），男的已經65歲，女的卻才21歲，看起來不像戀人倒像長輩與晚輩，而且維托里奧一頭白髮，更凸顯與奧基莉之間年齡的差距。

網友對於他們在加勒比海上的聖巴特島激吻照片，充滿酸言酸語，有人留言道：「這個女生是哈佛畢業？不可能！」也有人不解為何奧基莉出身自富裕的家庭，從小被爸媽捧在手掌心，要什麼樣的年輕男孩沒有，居然會看上可以當爺爺的維托里奧？「紐約郵報」八卦版則探訪了雙方相關人士，稱奧基莉並不是個拜金女，雖然在當模特兒，卻沒有對珠寶著迷，也不太愛那些東西，應該不是看上維托里奧的錢。

奧基莉西蒙斯才21歲又家境富裕，目前還是模特兒。（取材自Instagram）

而有曾經和維托里奧有過親密關係的人，則透露他「天賦異稟」，還形容他是「紐約最大」。他雖已是65歲的白髮爺爺，始終沒改變對於年輕女生的喜愛，加上多金又擁有如此「特長」，也難怪不斷有年輕女孩為他傾倒。

65歲的維托里奧阿塞夫不但多金，更「天賦異稟」，讓年輕小女生著迷。（取材自Instagram）

「爺孫戀」激吻照片曝光引起網友熱烈討論，可是「紐約郵報」八卦版稱奧基莉表示從來沒有跟維托里奧在一起，兩人並非約會，這段火花很快已消褪。可是奧基莉在自己的社群網站 短片中，親口說維托里奧是她的「男朋友」，還表示自己是世上最快樂的人。到底分手了沒，亦或是根本從來就沒交往？恐怕也只有他們自個兒知道了。