上演瘋狂戀愛 瓦昆「小丑2」預告超狂「我不是一個人」

瓦昆菲尼克斯主演「小丑:雙重瘋狂」再度暴瘦演出。(華納兄弟提供)

「小丑」首集曾橫掃全球10.7億美金,並拿下威尼斯影展金獅獎、奧斯卡 影帝等多項大獎肯定,相隔5年再推出續集「小丑:雙重瘋狂」,今釋出首波前導預告,不僅以經典歌曲「What The World Needs Now Is Love」貫穿全場,女神卡卡 從一開始的徬徨,到後來決心與瓦昆菲尼克斯飾演的主角亞瑟共同作亂,張力十足,其中更有一段戲讓瓦昆興奮直呼「我告訴你有什麼改變,我不再是一個人」,表明這集與上次相比,將會有更強大的劇情張力,讓粉絲期待度衝到最高點。

在「小丑:雙重瘋狂」的預告中,可以看到亞瑟入獄後遇見哈莉奎茵,他不再是獨自一人,哈莉奎茵也比出開槍手勢,認識後甚至展開共舞,並且畫上笑臉。影迷紛紛表示:「預告太神了,超級期待!」、「最後的微笑太強了吧!」、「雞皮疙瘩掉滿地」。導演陶德 菲莉普曾表示「小丑:雙重瘋狂」當初拍攝首集時,從沒想過續集,但因為瓦昆的表演太驚人,再加上太想要與女神卡卡合作,於是在精雕細琢出最好的劇本之後才終於開拍。

陶德也表示「小丑:雙重瘋狂」有許多壯闊的驚人大場面,也有歌舞戲,都是一定要在最大的銀幕看才過癮,IMAX也是最佳選擇之一,「小丑:雙重瘋狂」預計10月2日(週三)IMAX同步在台灣上映。