上演瘋狂戀愛 瓦昆「小丑2」預告超狂「我不是一個人」

瓦昆菲尼克斯主演「小丑：雙重瘋狂」再度暴瘦演出。(華納兄弟提供)

「小丑」首集曾橫掃全球10.7億美金，並拿下威尼斯影展金獅獎、奧斯卡 影帝等多項大獎肯定，相隔5年再推出續集「小丑：雙重瘋狂」，今釋出首波前導預告，不僅以經典歌曲「What The World Needs Now Is Love」貫穿全場，女神卡卡 從一開始的徬徨，到後來決心與瓦昆菲尼克斯飾演的主角亞瑟共同作亂，張力十足，其中更有一段戲讓瓦昆興奮直呼「我告訴你有什麼改變，我不再是一個人」，表明這集與上次相比，將會有更強大的劇情張力，讓粉絲期待度衝到最高點。

在「小丑：雙重瘋狂」的預告中，可以看到亞瑟入獄後遇見哈莉奎茵，他不再是獨自一人，哈莉奎茵也比出開槍手勢，認識後甚至展開共舞，並且畫上笑臉。影迷紛紛表示：「預告太神了，超級期待！」、「最後的微笑太強了吧！」、「雞皮疙瘩掉滿地」。導演陶德 菲莉普曾表示「小丑：雙重瘋狂」當初拍攝首集時，從沒想過續集，但因為瓦昆的表演太驚人，再加上太想要與女神卡卡合作，於是在精雕細琢出最好的劇本之後才終於開拍。

陶德也表示「小丑：雙重瘋狂」有許多壯闊的驚人大場面，也有歌舞戲，都是一定要在最大的銀幕看才過癮，IMAX也是最佳選擇之一，「小丑：雙重瘋狂」預計10月2日（週三）IMAX同步在台灣上映。