「歌喉讚」胖艾美 控金球影帝沙夏貝倫柯恩性騷

瑞貝威爾森揭露昔日合作大咖男星對她的卑劣行為。(路透資料照片)

中外演藝圈近日都有著名諧星被揭露性醜聞，曾演出「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列的「胖艾美」一角的澳洲 女星瑞貝威爾森（Rebel Wilson），在回憶錄中砲轟「芭樂特」（Borat）金球獎喜劇類影帝沙夏貝倫柯恩（Sacha Baron Cohen），曾在拍片時對她性騷擾 ，沙夏雖然否認，很快就傳與他結婚14年的「購物狂的異想世界」（Confessions of a Shopaholic）女主角艾拉費雪（Isla Fisher）要跟他分手，推測與瑞貝威爾森的控訴有關。

沙夏貝倫柯恩雖然在銀幕上常戲謔搞笑，卻是劍橋大學畢業的高材生。瑞貝威爾森在和他合演「特務大臨演」（Grimsby）時，被他要求脫光衣服，儘管合約上寫明她不裸露，後來沙夏還要求她在一場對手戲中打他的屁股，她只好應付對方隨便打了幾下。現在瑞貝直呼後悔：「我應該在他一開始騷擾我時就要求離開片場、要求退出劇組，再也不回去。可是當時我和他有同樣的經紀人，於是我被勸說要專業，被告知若是真的有什麼嚴重的事情發生，才能退出。」