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「歌喉讚」胖艾美 控金球影帝沙夏貝倫柯恩性騷

記者蘇詠智／綜合報導
瑞貝威爾森揭露昔日合作大咖男星對她的卑劣行為。(路透資料照片)
瑞貝威爾森揭露昔日合作大咖男星對她的卑劣行為。(路透資料照片)

中外演藝圈近日都有著名諧星被揭露性醜聞，曾演出「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列的「胖艾美」一角的澳洲女星瑞貝威爾森（Rebel Wilson），在回憶錄中砲轟「芭樂特」（Borat）金球獎喜劇類影帝沙夏貝倫柯恩（Sacha Baron Cohen），曾在拍片時對她性騷擾，沙夏雖然否認，很快就傳與他結婚14年的「購物狂的異想世界」（Confessions of a Shopaholic）女主角艾拉費雪（Isla Fisher）要跟他分手，推測與瑞貝威爾森的控訴有關。

沙夏貝倫柯恩雖然在銀幕上常戲謔搞笑，卻是劍橋大學畢業的高材生。瑞貝威爾森在和他合演「特務大臨演」（Grimsby）時，被他要求脫光衣服，儘管合約上寫明她不裸露，後來沙夏還要求她在一場對手戲中打他的屁股，她只好應付對方隨便打了幾下。現在瑞貝直呼後悔：「我應該在他一開始騷擾我時就要求離開片場、要求退出劇組，再也不回去。可是當時我和他有同樣的經紀人，於是我被勸說要專業，被告知若是真的有什麼嚴重的事情發生，才能退出。」

瑞貝公開沙夏貝倫柯恩的行為之後，好幾位曾經吃過他虧的女性也主動來聯絡，感謝她願意揭露真相，讓她不怕沙夏狡辯或是反駁，因為有這些受害者作為後盾。而艾拉據稱早在疫情期間和沙夏的婚姻關係已有裂痕，已祕密在諮詢很厲害的律師、為離異做準備，瑞貝威爾森的控訴一公開，加速她正式和沙夏分道揚鑣的決心，畢竟她也不想被沙夏連累，拖垮自己的演藝事業。

沙夏貝倫柯恩(右)被指控在拍攝「特務大臨演」時性騷擾女星。（取材自IMDb）
沙夏貝倫柯恩(右)被指控在拍攝「特務大臨演」時性騷擾女星。（取材自IMDb）

性騷擾 澳洲 疫情

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