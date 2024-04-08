「手指插肛門」女星控大牌男星性侵 經紀人竟要她「敬業」

沙夏貝倫柯恩（左）身陷性醜聞風暴，艾拉費雪藉機提出離婚。（路透資料照片）

演藝圈的性醜聞風暴，似乎很難平息，尤其以往在觀眾眼前搞笑、逗樂大家的喜丑諧星，接連被揭發淫邪真面目，形象和事業都陷入大危機。以演出「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列中的「胖艾美」（Fat Amy）而走紅的澳洲 女星瑞貝威爾森（Rebel Wilson），近日因在即將推出的回憶錄中砲轟「芭樂特」（Borat）金球獎喜劇類影帝沙夏貝倫柯恩（Sacha Baron Cohen）在拍片時再三的性騷擾 ，不是想逼她脫光，就是要她把手指插進他的肛門，進行一些猥褻的事，令她很不想忍受。沙夏雖然矢口否認，沒幾天後就傳與他結婚超過14年的「購物狂的異想世界」（Confessions of a Shopaholic）女主角艾拉費雪（Isla Fisher）宣告要跟他分手，顯然與瑞貝威爾森的控訴相當有關係。

瑞貝威爾森不噤聲，要揭露昔日合作大咖男星對她的卑劣行為。（路透資料照片）

瑞貝威爾森表示，自己公開沙夏貝倫柯恩的淫行之後，好幾位曾經因他吃過虧的女性也主動來聯絡，感謝她願意抖出真相、揭穿沙夏的真面目，她也不怕沙夏狡辯或是反駁，她有這些受害者作為後盾。回想當初她跟沙夏合演「特務大臨演」（The Brothers Grimsby）時的不愉快遭遇，就算當初合約上註明她不需要裸露，沙夏還是逼著她要全裸，她抵死不從，後來沙夏改成在某一場對手戲要她打他的屁股、把手指插進他肛門內，她只好隨便打了他，藉此蒙混過關。現在瑞貝感到很後悔：「我應該在他一開始騷擾我時就要直接離開片場、回到飯店裡要求退出劇組，然後再也不回去。可是當時我和他有同樣的經紀人，於是我被勸說要專業，然後被告知若是真的有什麼嚴重的事情發生，才可以退出。」

瑞貝威爾森（左）公開在拍「特務大臨演」時被沙夏貝倫柯恩不斷性騷擾。（取材自IMDb）

最後，片子是拍完了也上映了，票房反應很不理想，瑞貝的怒火亦未能平息，忍了那麼多年終於可以公開說出來，卻還要碰到沙夏的否認與後面一連串可能會發生的紛擾。她表示在業界有權勢的人，真的很難對抗，因為他們總有辦法請到很厲害的律師以及公關危機的處理專家來擺平這些事，她所做的不過就是在自己的回憶錄把事情講出來，這也是她完全有權這麼做，卻可能要面對上述的那些，才真的令人感覺很不好。看起來，不管再厲害的人士出馬，她都堅決不噤聲。

英國媒體也稱艾拉費雪其實早在疫情 期間和沙夏的婚姻關係已有裂痕，早已秘密在諮詢很厲害的律師、為離異做準備，瑞貝威爾森的控訴一公開，加速她正式和沙夏分道揚鑣的決心，畢竟她也不想被沙夏連累，拖垮自己的演藝事業。