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想要孩子不要老公 布蘭妮徵求「精」主

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮被傳現在想要趕快當媽，尋找「精」主。（路透資料照片）
布蘭妮被傳現在想要趕快當媽，尋找「精」主。（路透資料照片）

人生歷程中一半以上都是狗屁倒灶事的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），又有新的奇妙狀況：據報導明星與名流的「Life & Style」雜誌所稱，她深信自己目前最需要的就是趕快再當媽媽、有個小寶寶來照顧，偏偏她和年輕、猛壯的丈夫山姆（Sam Asghari）已經在去年就宣告要離婚，身旁實在沒有人可以馬上跟她製造新的生命，她現在只想要小孩、沒有要男伴，想徵求「精」主。

「Life & Style」報導，布蘭妮與前夫凱文費德蘭（Kevin Federline）生的兩個兒子暫時失和、疏遠，與山姆還沒順利懷孕就已經分道揚鑣，她希望能找到俊帥健美、基因良好的男子來貢獻精子，她的親友卻擔心她又招惹爛桃花，因為她的情路上血淚斑斑，常常吸引來的都是一堆錯的人，這次更可怕，他們怕她只想要「精」主，對方卻想藉著她出名、發大財，到最後傷害更深的還是她。

也難怪布蘭妮會對當媽媽這麼感興趣，昔日與她都是「惡女」代表的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton），這幾年都是結婚以後再生小孩，用賢妻良母的形象撕下了過去放浪形骸的負面標籤，琳賽甚至迎來演藝事業新的春天，據稱讓布蘭妮吃味不已，她當然會想試試看自己能不能也有類似的好結果？

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