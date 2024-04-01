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「V世代」錢斯佩多莫車禍身亡 年僅27歲

記者蘇詠智／綜合報導
錢斯佩多莫在「V世代」是主角之一，劇組現在被迫暫停新一季的拍攝。(取材自Prime Video)
錢斯佩多莫在「V世代」是主角之一，劇組現在被迫暫停新一季的拍攝。(取材自Prime Video)

去年才推出已經頗有好評、收視亦不錯，原本近日就要再度展開新一季攝製的亞馬遜Prime Video影集「V世代」(Gen V)，驚傳男主角之一、拉丁與非裔混血演員錢斯佩多莫(Chance Perdomo)發生摩托車意外英年早逝，被迫暫停第二季拍攝前置作業。錢斯佩多莫才27歲，演藝事業正要上揚，影迷都對他的噩耗難過不已，紛紛上網留言悼念。

美國出生卻在英國長大的錢斯，在該劇中扮演超級英雄大學的學生，出身自世家，父親是英雄「磁極人」，因連串事故想要和其他同學調查到底校內有何黑暗的祕密，卻反而遭到追殺。錢斯在第二季本來可能有很重要的演出，現在整個計畫打亂，劇組還沒確定要用何種方式來因應。

錢斯的經紀團隊說：「他對藝術的熱情，和對生命永無止盡的渴求，所有認識他的人都能感受得到，他的溫暖將被那些他最愛的人們所延續。我們期望大家尊重他家人們的隱私，當他們正在失去親愛的兒子和兄弟時。」關於前斯的車禍意外細節，目前幾乎都未公開，只知道似乎沒有其他人涉入。

被迫面對變故的「V世代」製作團隊則表示，到現在還無法接受。對和錢斯認識與工作過的他們來說，錢斯一直是很迷人、充滿笑容，且是個非常有才華的演員，也是個可愛又善良的人。對於他家人的失落感到難過，也很傷心失去了一個好朋友和同事。

本來該劇4月8日就要正式進入第2季的拍攝，不得不因此喊停，看是要大改劇本，設法將錢斯的角色寫走，還是繼續維持這個角色，但找新的演員接手。

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