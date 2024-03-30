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馮迪索參戰？「哥吉拉與金剛」主角笑提玩命關頭

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
「哥吉拉與金剛：新帝國」主角丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利對台灣粉絲比愛心。（圖／華納兄弟提供）
「哥吉拉與金剛：新帝國」主角丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利對台灣粉絲比愛心。（圖／華納兄弟提供）

怪獸宇宙帶來最新電影「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）由前集主角蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall），搭配丹史蒂文斯（Dan Stevens）、布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）共同主演，提到再度與兩大怪獸哥吉拉、金剛合作，主角群也強調這次電影更爽、更刺激，但是劇情也更感人，有如「玩命關頭」（Fast & Furious）風格的怪獸電影。

蕾貝卡飾演的安德魯博士，在前集收養神秘的伊維族少女吉雅之後，這回得再度求救哥吉拉、金剛共同對抗殘暴的遠古怪獸「刀疤王」，蕾貝卡感性表示這一回有更多的刺激打鬥，不過情感戲也很動人，「這次更爽快、特效更誇張，也更充滿人性」，蕾貝卡戲外也有一個5歲女兒，在片中飾演吉雅的養母，也有將當母親的心情代入角色，「對我最重要的就是家人，只是我的工作常需要在全球到處跑，哎呀，職業婦女就是這樣，很甜蜜，但也很辛苦」

布萊恩更搞笑強調這集簡直是充滿「玩命關頭」風格的怪獸電影，只是沒有馮迪索（Vin Diesel），觀眾們感覺就像是坐在怪獸身上，體驗極致的災難動作戲，「什麼都變得更大了，我只能說這是大銀幕專屬的視覺饗宴，只有進戲院才能完全享受」。

導演亞當溫高德(左)與新任男女主角丹史蒂文斯(中)、蕾貝卡霍爾(右)合作愉快。（...
導演亞當溫高德(左)與新任男女主角丹史蒂文斯(中)、蕾貝卡霍爾(右)合作愉快。（圖／華納兄弟提供）
「哥吉拉與金剛：新帝國」有著比前幾集還要盛大刺激的動作戲。（圖／華納兄弟提供）
「哥吉拉與金剛：新帝國」有著比前幾集還要盛大刺激的動作戲。（圖／華納兄弟提供）
「哥吉拉與金剛：新帝國」再度讓兩大怪獸聯手拯救地球。（圖／華納兄弟提供）
「哥吉拉與金剛：新帝國」再度讓兩大怪獸聯手拯救地球。（圖／華納兄弟提供）
「鋼鐵人3」蕾貝卡霍爾(右)回歸「哥吉拉與金剛」系列，飾演能與怪獸溝通的童星凱莉...
「鋼鐵人3」蕾貝卡霍爾(右)回歸「哥吉拉與金剛」系列，飾演能與怪獸溝通的童星凱莉霍特(左)的養母。（圖／華納兄弟提供）
丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利是「哥吉拉與金剛：新帝國」新任主...
丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利是「哥吉拉與金剛：新帝國」新任主角。（圖／華納兄弟提供）
「金剛」這一次有更多靈活的動作對打戲。（圖／華納兄弟提供）
「金剛」這一次有更多靈活的動作對打戲。（圖／華納兄弟提供）
丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利拍「哥吉拉與金剛：新帝國」時默契...
丹史蒂文斯(左起)、蕾貝卡霍爾以及布萊恩泰瑞亨利拍「哥吉拉與金剛：新帝國」時默契十足。（圖／華納兄弟提供）

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