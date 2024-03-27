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「吹牛老爹」捲性侵案 國安部突襲豪宅 傳2兒被上銬

編譯盧思綸／綜合報導
饒舌歌手「吹牛老爹」捲入多起性侵案，他位在洛杉磯和邁阿密豪宅遭國土安全部大批持槍探員突襲。(路透)
饒舌歌手「吹牛老爹」捲入多起性侵案，他位在洛杉磯和邁阿密豪宅遭國土安全部大批持槍探員突襲。(路透)

紐約郵報報導，知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Puff Daddy）捲入多起性侵案，他位在洛杉磯和邁阿密的豪宅遭國土安全部大批持槍探員突襲，傳出他的兩個兒子賈斯汀（Justin）和金恩（King）疑似被上銬帶走；幾小時後，有人目擊吹牛老爹搭私人飛機抵達邁阿密時遭國安部探員攔下。

一名國土安全部代表也向TMZ證實，聯手洛杉磯和邁阿密分部及其他地方執法夥伴進行搜索，是針對吹牛老爹在襲擊和販賣人口等多起訴訟的調查。

今年2月，製作人瓊斯（Rodney “Lil Rod” Jones）指控老闆吹牛老爹於合作「The Love Album: Off the Grid」專輯期間，2022年9月到2023年11月，不只一次對他性侵，甚至在吹牛老爹要求下和性工作者發生不正當行為，他聲稱某次被下藥後，醒來發現自己和老闆躺在床上。

2023年11月，吹牛老爹又被同為歌手的前女友凱西（Cassie）指控強暴及虐待，她稱吹牛老爹逼她和男性性工作者發生關係，自己則坐在一旁觀戰。

儘管吹牛老爹火速和舊愛和解，期間仍遭不同女性控告性侵。去年11月，一名女性稱在1990年代初遭吹牛老爹性侵，另一人稱2003年17歲時遭吹牛老爹輪姦。

對此，吹牛老爹發言人一律否認，並且向媒體表示部分指控是「捏造」，「只是為了要錢」。

洛杉磯 國土安全部

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