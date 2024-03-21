席德妮史威尼最強孕婦 血流入眼睛飆髒話喊：繼續拍

「鬼聖胎」衝擊性的結尾震驚觀眾。(圖／車庫提供)

新生代「好萊塢 女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）和「紙房子」「教授」阿爾法羅莫特(Alvaro Morte)主演的「鬼聖胎」(Immaculate)近日於美國德州 西南偏南電影節（SXSW）首映，映後影評口碑爆棚，尤其衝擊性的結尾和史威尼的蛻變更是令無數觀眾走出戲院仍震驚不已。

席德妮史威尼上節目宣傳時被問到，第一次挑戰當孕婦是否備感艱辛，史威尼笑說自己其實蠻享受的，因為可以把東西藏在肚子裡：「我發現那是個藏零食的好地方，裡面有個小袋子，我會把小鬼頭酸人糖放在那裡。」意想不到的回答引眾人一陣大笑。

另一個訪談的主持人則提問，挺著大肚子衝刺比較難；還是吊掛特技比較難？史威尼思考了一下回道：「挺著肚子奔跑有很多技術性問題，我打赤腳，外面又很冷，結果最後我跑得太快，以致追我的演員跟不上。幕後花絮裡可以看到我跟他們距離愈來愈遠，我還想說人都去哪了。」加上在劇中破水後仍浴血狂奔又放火的表現，讓人不禁封她為「史上最強孕婦」。

導演麥克莫翰(Michael Mohan)則分享了史威尼在現場的超敬業表現，在最後一場戲中她臉上的假血流進了眼睛裡，讓史威尼感到相當刺痛，但仍向導演大喊：「繼續拍，麥克！他媽的拍到好為止」，一展其專業及魄力。這一幕中史威尼必須展現高難度的痛苦喊叫，她撕心裂肺的尖叫聲和強烈的臉部特寫引爆觀眾話題，沒想到這震撼的一場戲竟然沒有經過彩排、一次OK？導演表示，每個演員有不同的準備方式，像史威尼不彩排，習慣獨處一段時間開拍後直接進入角色，最後一幕也在第一個take就拍到完美畫面。連阿爾法羅莫特也大讚：「有時候看著監控畫面，我會懷疑『那真的是席德妮嗎？』她完全變了一個人，就像一隻在鏡頭前變身的野獸。」