布魯斯威利過69歲生日 黛咪摩兒曬對望照
好萊塢巨星布魯斯威利(Bruce Willis)因病退出幕前，不過他對抗疾病之路有家人支持，老婆艾瑪(Emma Heming Willis)還和前妻黛咪摩兒(Demi Moore)合作幫助布魯斯威利，外界嘆巨星因病引退，但看到布魯斯威利與老婆艾瑪和前妻黛咪摩兒的互動，也稱是最佳典範。
黛咪摩兒於社群曬出近期與布魯斯威利的合照，照片中，布魯斯威利坐在單人沙發上，黛咪摩兒則坐在椅子把手上，兩人注視著彼此。黛咪摩兒寫道：「Happy birthday, BW! We love you and are so grateful for you.（生日快樂，BW！我們愛你，非常感激你）」，慶祝布魯斯威利69歲生日。
布魯斯威利與黛咪摩兒於2000年結婚，兩人擁有一段13年的婚姻關係，育有三個女兒，後來布魯斯威利與英國模特兒艾瑪再婚，又生了兩個女兒。不過，布魯斯威利與黛咪摩兒離婚後仍維持友好關係。
布魯斯威利2022年確診患上失語症，家屬宣布正式退出影壇，隔年又被診斷出罹患額顳葉失智症，該疾病目前無法治癒。
此外，布魯斯威利的30歲愛女塔露拉·威利（Tallulah Willis）日前則宣布罹患自閉症，自曝長期受憂鬱所苦，更透露是去年夏天確診並改變自己的人生。塔露拉也談起早期父親的病況：「我不知道他病了，還以為他是不喜歡我」。
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