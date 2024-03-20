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莎莉塞隆也超想演 「芙莉歐莎」回歸瘋狂麥斯傳奇篇章

記者陳建嘉／即時報導
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」照樣有衝擊人心的刺激飛車場面。（圖／華納兄弟提供）
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」照樣有衝擊人心的刺激飛車場面。（圖／華納兄弟提供）

由「瘋狂麥斯」（衝鋒飛車隊）系列鬼才導演喬治米勒執導的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」，是全新原創、獨立的動作冒險鉅片，描述「瘋狂麥斯：憤怒道」中強大女主角的成長起源，這個橫跨15年的史詩故事，關於芙莉歐莎如何被帶離家，並終其一生想找到回家的路，將帶給影迷獨特且意想不到的征途。

該片集合金球戲后安雅泰勒喬伊、「雷神」克里斯漢斯沃，今曝光全新預告，故事描述隨著文明世界的崩解，由安雅飾演的芙莉歐莎從原本的家園「眾母綠地」被掠走，落入克里斯飾演的軍閥狄門特斯領導的重機幫派手中。在穿過荒原時，來到不死老喬所掌管的城堡。在兩位暴君爭奪統治地位的同時，芙莉歐莎必須在重重考驗中存活下來，並運用各種手段找到回家的路。

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」與「瘋狂麥斯：憤怒道」的故事有很大的不同，導演喬治米勒透露，先前飾演芙莉歐莎的影后莎莉賽隆，曾在拍攝「瘋狂麥斯：憤怒道」時讀過這部片的劇本，並向他說：「拜託，喬治，我們可以先拍這部嗎？」讓導演喬治米勒第一次知道這個故事是如此強大。

年輕版的芙莉歐莎由安雅泰勒喬伊飾演，導演喬治米勒分享：「安雅泰勒喬伊有一種與生俱來的堅定特質，她是個非常堅定和嚴謹的人，有種神秘感。」安雅泰勒喬伊也認為自己很幸運，她從看劇本的那一刻開始就認識了這個角色，並且強烈地保護這個角色。「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」將於5月22日在台上映。

預告：https://www.youtube.com/watch?v=URN8pNKb4mc

克里斯漢斯沃在「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」飾演率領重機幫派的軍閥狄門特斯。（圖...
克里斯漢斯沃在「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」飾演率領重機幫派的軍閥狄門特斯。（圖／華納兄弟提供）
安雅泰勒喬伊接棒前一集的影后莎莉塞隆，飾演年輕時期的芙莉歐莎。（圖／華納兄弟提供...
安雅泰勒喬伊接棒前一集的影后莎莉塞隆，飾演年輕時期的芙莉歐莎。（圖／華納兄弟提供）

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