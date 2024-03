「空戰群英」收視破紀錄 原型飛官曝光

「貓王」奧斯汀巴特勒(左)與卡倫透納合作「空戰群英」締造Apple TV+收視新紀錄。(圖/Apple TV+提供)

奧斯卡 金獎大導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)與影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)再度合作二戰影集「空戰群英」(Masters of the Air),找來「沙丘:第二部」(Dune: Part Two)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)卡倫透納(Callum Turner)等帥哥軍團共同主演,於上線首周創下最高觀看數的佳績。

「空戰群英」有著震懾人心的空戰場面。(圖/Apple TV+提供)

數據指出,Apple TV+全球收視率更是上升了65%,並在全球100多個地區保持雙位數的成長。一舉超越「劫機七小時」(Hijack)、「晨間直播秀」(The Morning Show)和「人生切割術」(Severance)等知名原創影集,更獲得媒體一致好評,「帝國雜誌」(Empire)還稱其為「極為重要的歷史課,再現『諾曼第大空降』(Band of Brothers)般的緊張氛圍、戲劇張力和情感。」並於爛番茄獲得86%的新鮮度和IMDB 7.8的高分評價。

「空戰群英」迎來完結篇,Apple TV+加碼同步推出「浴血之師:第 100 轟炸機大隊」(The Bloody Hundredth)紀錄片,由湯姆漢克斯親自擔任旁白,史蒂芬史匹柏現身說法,深入講述「空戰群英」背後的真實故事。紀錄片將聚焦於伊根少校(John C. Egan)、克萊文少校(Gale Cleven)、克羅斯比中尉(Harry H. Crosby)和羅森泰中尉(Robert Rosenthal)等「空戰群英」中多位角色和現實生活中飛行員的真實故事。

「空戰群英」講述一段可歌可泣的空戰歷史。(圖/Apple TV+提供)