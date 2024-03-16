布蘭妮PO正面全裸照被下架 網友評一句話

布蘭妮變本加厲，把這款的正面全裸照發布上網，很快就被人撤下。(取材自Instagram)

曾經風靡無數少男少女的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，年過40歲之後，就把甜美、純情全都拋在腦後，只想盡情作自己。而布蘭妮到底要怎樣？就是繼續開心發裸照。她近日在社群網站 上發布側面全裸微露臀、只用白色的心形符號遮住胸前一點的超清涼照片，隔兩天再接再厲發了正面面對鏡頭、僅用紅色唇印遮住三點的更大膽照片，由於尺度恐已到Instagram的極限，果然才發沒多久就被撤下了。

布蘭妮曾經超過十年過著被父親傑米(Jamie Spears)監管一切生活的日子，好不容易再贏回主權後，所有束縛她都想拋開，坦言超喜歡全裸，覺得是對自己身體有權做主的象徵，因而三不五時就在網上發自身的裸照。她覺得很解放，兩個青春期的兒子卻覺得很糗，也不太想跟她再見面，一度鬧上媒體版面。但就算她最愛的兒子們擺明了不支持，她還是繼續做下去，一點也沒有要收斂的意思。