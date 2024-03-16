布蘭妮PO正面全裸照被下架 網友評一句話
曾經風靡無數少男少女的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，年過40歲之後，就把甜美、純情全都拋在腦後，只想盡情作自己。而布蘭妮到底要怎樣？就是繼續開心發裸照。她近日在社群網站上發布側面全裸微露臀、只用白色的心形符號遮住胸前一點的超清涼照片，隔兩天再接再厲發了正面面對鏡頭、僅用紅色唇印遮住三點的更大膽照片，由於尺度恐已到Instagram的極限，果然才發沒多久就被撤下了。
布蘭妮曾經超過十年過著被父親傑米(Jamie Spears)監管一切生活的日子，好不容易再贏回主權後，所有束縛她都想拋開，坦言超喜歡全裸，覺得是對自己身體有權做主的象徵，因而三不五時就在網上發自身的裸照。她覺得很解放，兩個青春期的兒子卻覺得很糗，也不太想跟她再見面，一度鬧上媒體版面。但就算她最愛的兒子們擺明了不支持，她還是繼續做下去，一點也沒有要收斂的意思。
儘管布蘭妮自己脫得很開心，網友眼中這就是她「很有問題」的象徵，留言區裡有人挑明了寫道：「很顯然的，她有心理健康的問題。」另有人說：「來人啊，想辦法阻止她。」更有人批評說：「看起來一點也不性感，她跟性感完全扯不上關係。」似乎布蘭妮沉浸在一絲不掛的樂趣，並且勇於跟外界分享時，大多數人反而並沒有跟她一樣感覺到很享受，值得她深思。
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