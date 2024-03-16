湯姆克魯斯才被分手 改追「捍衛戰士」女飛官莫妮卡巴巴洛

湯姆克魯斯才被分手沒多久，已傳又有新的可能對象。（路透資料照片）

紅遍好萊塢 30年的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，感情生活始終受到外界高度關心。最近他才被傳因為太快向俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃(Elsina Khayrova)求婚，她雖然當下答應，後來愈想愈覺得不對，在八天後提出分手，使得湯姆克魯斯再一次遭到情變、心碎的滋味。可是湯姆克魯斯畢竟是超級巨星、條件出眾，就算艾西娜不想跟他在一起，也不表示他會缺乏新的對象。根據八卦刊物「In Touch」的報導，湯姆克魯斯其實在拍「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)時，就覺得扮演女飛官「鳳凰」的莫妮卡巴巴洛(Monica Barbaro)十分美麗，不排斥和她從合作夥伴變成感情上的另一半。

「In Touch」引述不具名消息來源的說法，湯姆克魯斯對莫妮卡巴巴洛青眼有加，早就暗中幫助她爭取到在「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalame)主演的巴布狄倫(Bob Dylan)傳記新片中飾演巴布的舊情人瓊拜雅。湯姆克魯斯對於在年輕男女演員的從影生涯中擔任「導師」的角色、幫助他們成功，感到很滿足，然而對於莫妮卡也不純粹是伯樂發掘千里馬的心態。若是彼此之間能夠發展成為戀人，他也不會反對，就連他身旁的人員都認為他倆會是很相配的一對。

莫妮卡巴巴洛外型突出，星運正在上揚。（路透資料照片）