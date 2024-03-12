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奧斯卡被指有2大敗筆 艾爾帕西諾簡短頒獎挨轟

記者蘇詠智／綜合報導
艾爾帕西諾不再宣讀入圍影片的片名，直接揭曉最佳影片得主，招來批評。(歐新社)
艾爾帕西諾不再宣讀入圍影片的片名，直接揭曉最佳影片得主，招來批評。(歐新社)

96屆奧斯卡頒獎典禮落幕後，各方檢討內容，最多人詬病的就是「緬懷已逝影人」環節，轉播只關注舞台演出者，導致電視機前的觀眾無法看清楚大螢幕上被紀念的逝者名字和影像，挨批完全本末倒置。而影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）頒發最佳影片獎時，略過宣讀入圍影片橋段，直接揭曉得主的態度也引起不少批評。

奧斯卡頒獎典禮在「緬懷已逝影人」的電視轉播運鏡太差，遭到觀眾一致抱怨。（路透）
奧斯卡頒獎典禮在「緬懷已逝影人」的電視轉播運鏡太差，遭到觀眾一致抱怨。（路透）

奧斯卡每年都會安排「緬懷已逝影人」環節，紀念過去一年離世的相關從業人員。今年舞台後方和兩旁都有大螢幕打出已逝者的影像和名字，並搭配中央舞台上的芭蕾舞者演出，以及義大利歌手波伽利（Andrea Bocelli）演唱名曲「告別的時刻」（Time to say goodbye）。但轉播的鏡頭卻只聚焦在舞者與波伽利，沒有完整拍到已逝影人的影片，遭到全球觀眾的抱怨，被不少媒體點名為本屆電視轉播最失敗的一段：「已故的影人模樣是最重要的，居然被那些花俏的表演給掩蓋了，簡直本末倒置。」

另外則是壓軸的最佳影片獎，頒獎人艾爾帕西諾上台後，並沒有再宣讀一次入圍的十部電影片名，直接打開手上的信封就說：「從我眼睛裡看到的是『奧本海默』（Oppenheimer）。」詭異的節奏讓網友覺得太過奇怪，認為對其他幾部片缺乏尊重。

據悉，最佳影片獎原本安排是要由曾和艾爾帕西諾合演過「疤面煞星」（Scarface）、「性 愛情 漢堡飽」（Frankie and Johnny）的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）跟他一起頒發，但她臨時因家人有事無法出席，艾爾只好落單。

入圍 奧斯卡 義大利

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