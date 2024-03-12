新科影帝席尼墨菲 愛演戲不愛出風頭 家裡沒電話、網路

新科奧斯卡影帝席尼墨菲，戲路十分多元。(歐新社)

席尼墨菲（Cillian Murphy）並不是個愛出風頭的人，但他在「奧本海默 」（Oppenheimer）的表現贏得如雷讚譽後，如今全球只會有更多影迷一眼認出這位有著尖冷臉龐、標誌性顴骨和銳利藍眼的愛爾蘭演員。

中央社引述法新社報導，47歲、在愛爾蘭科克（Cork）出生的席尼墨菲以「奧本海默」一片生涯首度入圍奧斯卡 ，順利鍍金，成為新科影帝。

他在奧斯卡典禮領獎時，全場響起如雷掌聲。他說：「我們拍了一部有關創造原子彈人物的電影，不管是好是壞，我們都活在奧本海默的世界裡。因此，我真的想把這個獎獻給各地致力於和平的人士。」

這位老戲骨已在多部電影作品有亮眼演出，包括「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）舊作「敦克爾克大行動」（Dunkirk）以及英國導演肯洛區（Ken Loach）執導的「吹動大麥的風」（The Wind That Shakes the Barley）等。

他不畏懼挑戰一些衝突性角色，例如在諾蘭「黑暗騎士」三部曲中飾演反派稻草人，或在背景設在1970年代的「冥王星早餐」（Breakfast on Pluto）飾演變性女子。

但在許多戲迷心目中，他最具代表性的莫過於超夯電視劇「浴血黑幫」（Peaky Blinders）裡黑幫家族老大湯米‧謝爾比（Tommy Shelby）一角。

他2022年告訴「君子雜誌」（Esquire）說：「我一直對憂鬱、曖昧或跨越界線的事物感興趣，這些對我來說才是戲劇所在，深入探討眉眉角角。我認為這真的很有刺激效果。」

儘管擁有高知名度，席尼墨菲常被形容是個很「樸實」的人。而他對科技和社群網站 的厭惡不僅助長了這種形象，也代表他家中既沒有網路也沒有電話。

席尼墨菲的父母都是語言老師，他十來歲時曾組樂團想走音樂路，但後來被父母勸退專心念書，但20歲時放棄了法學院課程，踏上演藝之路。

他與愛爾蘭藝術家麥金尼斯（Yvonne McGuinness）結縭20年，育有兩子，目前居於愛爾蘭。