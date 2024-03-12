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「急凍人」阿諾與「企鵝人」頒獎 為這件事大嗆米高基頓

娛樂新聞組／綜合報導
阿諾史瓦辛格(左)和丹尼德維托(右)10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。(路透)
阿諾史瓦辛格(左)和丹尼德維托(右)10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。(路透)

曾在80年代賣座喜劇片「龍兄鼠弟」（Twins）搭檔的好萊塢影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和丹尼德維托（Danny DeVito），10日在奧斯卡頒獎典禮上重聚，兩人還一同開了台下曾飾演「蝙蝠俠」（Batman）的米高基頓（Michael Keaton）玩笑。

阿諾與丹尼分別曾在「蝙蝠俠」系列電影中飾演過反派「急凍人」（Mr. Freeze）和「企鵝人」（Penguin），而米高基頓在1992年上映的「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）中飾演蝙蝠俠，反派就是丹尼扮演的企鵝人。阿諾當時對上的蝙蝠俠則由喬治克隆尼（George Clooney）飾演。

米高基頓10日出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)
米高基頓10日出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

兩人上台頒發最近視覺特效獎與最佳電影剪輯獎時，丹尼率先開口說，「阿諾和我因為很明顯的理由一起頒獎」，阿諾接著說道，「因為我們都曾嘗試想殺死蝙蝠俠」。

阿諾史瓦辛格(左)和丹尼德維托(右)10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。(歐新社)
阿諾史瓦辛格(左)和丹尼德維托(右)10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。(歐新社)

兩人接著輪番數落著蝙蝠俠的不是，阿諾說蝙蝠俠利用他的弱點來對付他，丹尼則說，「他把我丟下窗戶呢！你看，他就在那！」接著鏡頭轉向了坐在台下的米高基頓。

阿諾接著向米高基頓嗆聲，「你好大的膽子敢在這裡出現」，而米高也不示弱，對著他們動動手指一副「有膽就來」表情，引起全場笑聲。

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