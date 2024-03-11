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奧斯卡／「急凍人」阿諾和「企鵝人」聚首 大嗆米高基頓

世界新聞網／輯
面對台上阿諾史瓦辛格和丹尼德維托的玩笑，米高基頓也作勢表態放馬過來，引起全場笑聲。（取材自X）
面對台上阿諾史瓦辛格和丹尼德維托的玩笑，米高基頓也作勢表態放馬過來，引起全場笑聲。（取材自X）

曾在80年代賣座喜劇片「龍兄鼠弟」（Twins）搭檔的好萊塢影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和丹尼德維托（Danny DeVito），10日奧斯卡金像獎頒獎典禮上重聚，兩人還一同開了台下曾飾演「蝙蝠俠」（Batman）的米高基頓（Michael Keaton）玩笑。

阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。（路透）
阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。（路透）

阿諾與丹尼分別曾在「蝙蝠俠」系列電影中飾演過反派「急凍人」（Mr. Freeze）和「企鵝人」（Penguin），而米高基頓在1992年上映的「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）中飾演蝙蝠俠，反派就是丹尼扮演的企鵝人。阿諾當時對上的蝙蝠俠則由喬治克隆尼（George Clooney）飾演。

丹尼德維托（左）在「蝙蝠俠大顯神威」中飾演「企鵝人」，米高基頓（右）飾演蝙蝠俠。...
丹尼德維托（左）在「蝙蝠俠大顯神威」中飾演「企鵝人」，米高基頓（右）飾演蝙蝠俠。（取材自IMDb）

阿諾史瓦辛格（右）在「蝙蝠俠4：急凍人」中飾演「急凍人」。（取材自IMDb）
阿諾史瓦辛格（右）在「蝙蝠俠4：急凍人」中飾演「急凍人」。（取材自IMDb）

兩人上台頒發最佳視覺特效獎與最佳電影剪輯獎時，丹尼率先開口說，「阿諾和我因為很明顯的理由一起頒獎」，阿諾接著說道，「因為我們都曾嘗試殺死蝙蝠俠！」

阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。（歐新社）
阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）10日一起在奧斯卡典禮上頒獎。（歐新社）

兩人數落著蝙蝠俠的不是，阿諾說蝙蝠俠利用他的弱點「愛」來對付他，丹尼則不以為然地接話說，「噢，他把我丟下窗戶呢！你看，他就在那！」接著鏡頭轉向了坐在台下的米高基頓。

米高基頓故意一臉嚴肅地看著台上兩位「對手」，阿諾嗆聲，「你好大的膽子敢出現在這裡」。而米高也不示弱，對著他們動動手指一副「有膽就來」表情。

最後丹尼嗆聲說「我會在市長舞會後找你（米高）算帳」，因為「企鵝人」在電影中曾突襲市長舞會。

這個頒獎橋段在網路上立刻成為熱議話題，除了老影迷感動阿諾與丹尼這對「龍兄鼠弟」團聚，米高的嗆聲姿態也成為網路迷因。

阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）曾合作「龍兄鼠弟」。（取材自IMDb）
阿諾史瓦辛格（左）和丹尼德維托（右）曾合作「龍兄鼠弟」。（取材自IMDb）

奧斯卡 好萊塢

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