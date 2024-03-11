奧斯卡／最佳導演諾蘭 衝奧多年終圓夢

英國導演克里斯多福諾蘭以「奧本海默」摘下奧斯卡最佳導演獎。（路透）

今年奧斯卡入圍 名單上的最大贏家「奧本海默 」（Oppenheimer），讓數度爭取小金人皆鎩羽而歸的票房大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），終於成為金像獎得主，且由前輩億萬巨導也是兩屆奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）頒獎，更有一種「傳承」的特殊意義。

諾蘭在致詞時一開口就妙言：「很多人拖著我上來。」接著感謝了電影公司高層以及麥特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、席尼墨菲（Cillian Murphy）等主要演員，謝謝弟弟和身為製片的太座等家人，最後仍再次強調電影在他心目中的特殊意義，全球萬千影迷也都替他感到開心。

53歲的諾蘭多年來執導、編劇、製作過多部膾炙人口的作品，他的第一部劇情長片是1998年的「跟蹤」（Following）；然而，他是靠第二部長片「記憶拼圖」（Memento）打響知名度並奠定自己「最受矚目新銳導演」的地位。他知名作品還包括「針鋒相對」（Insomnia）、「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲、「頂尖對決」（The Prestige）、「全面啟動」（Inception）、「星際效應」（Interstellar）、「敦克爾克大行動」（Dunkirk）、「天能」（Tenet），以及讓他得獎的「奧本海默」。

諾蘭的作品大多也有一定票房。根據電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo），「奧本海默」全球票房達9.57億美元，是2023年排名第三的賣座強片，僅次於「Barbie芭比」（Barbie）和「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）。

入圍最佳導演獎的除了諾蘭，還包括「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）的潔絲汀楚特（Justine Triet）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、「可憐的東西」（Poor Things）的尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），以及「夢想集中營」（The Zone of Interest）的強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）。