奧斯卡／最佳導演諾蘭 衝奧多年終圓夢

英國導演克里斯多福諾蘭以「奧本海默」摘下奧斯卡最佳導演獎。(路透)

今年奧斯卡入圍 名單上的最大贏家「奧本海默 」(Oppenheimer),讓數度爭取小金人皆鎩羽而歸的票房大導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan),終於成為金像獎得主,且由前輩億萬巨導也是兩屆奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)頒獎,更有一種「傳承」的特殊意義。

諾蘭在致詞時一開口就妙言:「很多人拖著我上來。」接著感謝了電影公司高層以及麥特戴蒙(Matt Damon)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、席尼墨菲(Cillian Murphy)等主要演員,謝謝弟弟和身為製片的太座等家人,最後仍再次強調電影在他心目中的特殊意義,全球萬千影迷也都替他感到開心。

53歲的諾蘭多年來執導、編劇、製作過多部膾炙人口的作品,他的第一部劇情長片是1998年的「跟蹤」(Following);然而,他是靠第二部長片「記憶拼圖」(Memento)打響知名度並奠定自己「最受矚目新銳導演」的地位。他知名作品還包括「針鋒相對」(Insomnia)、「黑暗騎士」(The Dark Knight)三部曲、「頂尖對決」(The Prestige)、「全面啟動」(Inception)、「星際效應」(Interstellar)、「敦克爾克大行動」(Dunkirk)、「天能」(Tenet),以及讓他得獎的「奧本海默」。

諾蘭的作品大多也有一定票房。根據電影票房統計網站「票房魔酒」(Box Office Mojo),「奧本海默」全球票房達9.57億美元,是2023年排名第三的賣座強片,僅次於「Barbie芭比」(Barbie)和「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)。

入圍最佳導演獎的除了諾蘭,還包括「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)的潔絲汀楚特(Justine Triet)、「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)的馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)、「可憐的東西」(Poor Things)的尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos),以及「夢想集中營」(The Zone of Interest)的強納森葛雷瑟(Jonathan Glazer)。