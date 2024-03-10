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奧斯卡前夕「滯留生」爆抄襲 尷尬的是…有入圍「最佳劇本獎」

世界新聞網／輯
「滯留生」保羅賈麥提在奧斯卡影帝勝出的希望也頗濃。(美聯社)
「滯留生」保羅賈麥提在奧斯卡影帝勝出的希望也頗濃。(美聯社)

強勢入圍2024奧斯卡最佳影片5大獎的「滯留生」(The Holdovers)在頒獎典禮前夕卻爆出抄襲爭議，作家兼編劇西蒙史蒂芬森（Simon Stephenson）指控自己的劇本「Frisco」被「滯留生」逐行抄襲。

電影「滯留生」描述性情孤僻暴躁的歷史老師保羅，在聖誕假期被迫留校監管無處可去的學生，卻意外與用搗蛋掩蓋心靈創傷的學生安格斯、因戰爭失去兒子的學校主廚瑪莉建立類家人般的緊密關係。該片入圍奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳剪輯5項大獎，被譽為大黑馬。

根據綜藝（variety）9日報導，早在2013年，西蒙史蒂芬森的「Frisco」劇本就是最熱門的劇本之一，在當年「劇本黑名單」上排名第三，「Frisco」講述了一位厭世的中年兒童醫生和他照顧的15歲病患，「滯留生」則講述厭世老師和15歲的學生。

今年1月12日，西蒙史蒂芬森向美國編劇工會提交了控訴，並提供樣本，表示「滯留生」劇本逐行抄襲「Frisco」的證據毋庸置疑，任何人看了哪怕最簡短的樣本，都會不約而同地想到『厚顏無恥』這個詞」。

同時，西蒙史蒂芬森也有證據顯示「滯留生」導演亞歷山大潘恩（Alexander Payne）於2013年和2019年都曾有可能接觸到「Frisco」的劇本，因為當時西蒙史蒂芬森曾與「滯留生」編劇洽談合作項目，有多家經紀公司的郵件可以作為旁證。

目前，關於這次抄襲投訴依然沒有明確的結論，西蒙史蒂芬森向「綜藝」確認有這封指控郵件存在，但拒絕回答更多問題。

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