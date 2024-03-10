我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

奧斯卡／「金門」導演江松長 將攜同志伴侶走紅毯

中央社／洛杉磯9日專電
紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）8日表示，希望藉著影片讓世界更認識台灣。(中央社)
紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）8日表示，希望藉著影片讓世界更認識台灣。(中央社)

台灣紀錄短片「金門」入圍奧斯卡，導演江松長（Leo Chiang）透露，典禮當天將穿台灣設計師的燕尾服，與同志伴侶一起走紅毯。

片長約20分鐘的「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，與另一部台裔導演王湘聖作品「奶奶與外婆」共5部入圍作品，角逐「最佳紀錄短片」。

「金門」題材一方面聚焦金門，一方面向世界述說台灣故事。這部短片是2001年導演李安作品「臥虎藏龍」獲得最佳外語片之後，相隔23年再有台灣作品入圍奧斯卡決選名單。

被問到得獎感言準備好了沒？江松長笑說：「說實話我還沒有準備好。」

他透露奧斯卡當天，將穿上台灣設計師詹朴（Apu Jan）燕尾服，與同性伴侶歐子凌（Daniel Ostling）一起走紅毯。兩人在2019年台灣通過同婚合法化時結婚。據了解，歐子凌為劇場舞台設計師，在台灣大學戲劇系任教。

江松長表示，如果有機會站上領獎台，「盡量希望介紹台灣給大家認識，引起國際觀眾對台灣的好奇心，無論是在網路上搜尋、來台灣玩，希望讓國際觀眾對台灣有更深入的瞭解」。

江松長透過個人與家庭的視角，藉由「金門」特殊處境，凸顯台灣人在大國角力下的複雜處境。他今天受訪強調，這部片「最重要的不是把地緣政治的細節講清楚，最重要的是讓大家瞭解身為台灣人的心情」。

新浪網共同創辦人、視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌談到視納華仁成立16年來，鼓勵紀錄片創作的理念。蔣顯斌表示，紀錄片鼓勵人們思考與對話，「讓人們認識我們存在的世界」，一般新聞媒體上看到很多的標題、關鍵字，但透過紀錄片的視角，能夠認識到這些關鍵字的背後都是活生生的人。

「金門」這部片的起心動念，源自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，蔣顯斌與江松長走訪金門，對於金門這塊土地代表的「邊界的故事」產生興趣，從而觸發「以金門為起點，講台灣的故事」的想法。

蔣顯斌表示，這次「金門」入圍奧斯卡是對CNEX很大的鼓勵，他們將會繼續用紀錄片推動更多的對話，「讓更多人認識台灣，這件事本身就是很有價值的事」。

入圍 奧斯卡 疫情

上一則

「奧本海默」有望橫掃奧斯卡 他預言「沒奪最佳影片是大冷門」

下一則

奧斯卡入圍名單看這裡「奧本海默」提名最多 台裔2導演搶短片獎

延伸閱讀

「奧本海默」有望橫掃奧斯卡 他預言「沒奪最佳影片是大冷門」

「奧本海默」有望橫掃奧斯卡 他預言「沒奪最佳影片是大冷門」
奧斯卡前夕金酸莓出爐 梅根福克斯連拿女主、女配2爛獎

奧斯卡前夕金酸莓出爐 梅根福克斯連拿女主、女配2爛獎
2024奧斯卡「最佳國際影片」預測大熱門

2024奧斯卡「最佳國際影片」預測大熱門
娛樂／奧斯卡今揭曉 候選名單史上最多元

娛樂／奧斯卡今揭曉 候選名單史上最多元

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

2024-03-02 07:00

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險
又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷