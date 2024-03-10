泰勒絲台上嗨唱 男友台下低頭滑手機

泰勒絲（中右）與崔維斯凱爾西的戀情受到全美的高度矚目。（路透資料照片）

女星泰勒絲 (Taylor Swift)話題不斷的新加坡 演出又有新花邊，有人拍到她的男友崔維斯凱爾西(Travis Kelce)雖然專程跑過去，看似替她加油打氣，卻在她勁歌熱舞時，低頭在滑手機，眼睛根本沒有移向舞台，網友不但在社群網站上發布這畫面，還留下頗具諷刺意義的文字，認為崔維斯嘴上說支持，身體卻非常誠實。

近來泰勒絲與崔維斯從美國熱戀到南美洲再回到美國，還一起在東南亞 會合，粉絲們將之視為有如高中校園人氣女王配運動健將的童話愛情般完美戀曲，崔維斯既然有可能是「姐夫」，就也被當成是「自己人」，哪能容許有人隨意嘲諷？

馬上有人留言嗆道：「幾乎沒什麼人能夠四小時內都不望向自己的手機一眼，不要煩他啦。」另一位粉絲則替崔維斯證明：「這是我唯一一次看到他手上有手機。」還有粉絲解釋：「雖然他分心去注意手機一秒，可是他還是有跟著樂聲在舞動，因此他仍是一位很支持女友的男友。」

崔維斯凱爾西(中)被拍到女友演唱會上低頭滑手機，遭到嘲諷。(取材自Instagram)