泰勒絲台上嗨唱 男友台下低頭滑手機
女星泰勒絲(Taylor Swift)話題不斷的新加坡演出又有新花邊，有人拍到她的男友崔維斯凱爾西(Travis Kelce)雖然專程跑過去，看似替她加油打氣，卻在她勁歌熱舞時，低頭在滑手機，眼睛根本沒有移向舞台，網友不但在社群網站上發布這畫面，還留下頗具諷刺意義的文字，認為崔維斯嘴上說支持，身體卻非常誠實。
近來泰勒絲與崔維斯從美國熱戀到南美洲再回到美國，還一起在東南亞會合，粉絲們將之視為有如高中校園人氣女王配運動健將的童話愛情般完美戀曲，崔維斯既然有可能是「姐夫」，就也被當成是「自己人」，哪能容許有人隨意嘲諷？
馬上有人留言嗆道：「幾乎沒什麼人能夠四小時內都不望向自己的手機一眼，不要煩他啦。」另一位粉絲則替崔維斯證明：「這是我唯一一次看到他手上有手機。」還有粉絲解釋：「雖然他分心去注意手機一秒，可是他還是有跟著樂聲在舞動，因此他仍是一位很支持女友的男友。」
可是崔維斯最好也別太過安心，因為泰勒絲的粉絲是「愛屋及烏」，倘若兩人戀情生變，他們效忠的對象也就非常明顯，看看她前幾位男友在分手後在網上被修理的慘況，崔維斯應該知道如果自己和泰勒絲沒能開花結果，會是什麼下場。
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