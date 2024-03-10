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「似曾相識」假戲真做 珍西摩爾承認戀上克里斯多夫李維

記者蘇詠智╱綜合報導
「似曾相識」克里斯多夫李維（右）與珍西摩爾對手戲浪漫動人。(取材自IMDb)
「似曾相識」克里斯多夫李維（右）與珍西摩爾對手戲浪漫動人。(取材自IMDb)

被視為浪漫愛情電影經典的「似曾相識」(Somewhere in Time)，男女主角克里斯多夫李維(Christopher Reeve)與珍西摩爾(Jane Seymour)不只外貌匹配，片中的化學效應也高到破表，雖然片子在美首映時並沒有締造亮眼票房，卻在亞洲找到第二生命，直到現在還有人會到片中的外景地朝聖。

據悉「似曾相識」在香港推出時，於可以容納千名觀眾的碧麗宮戲院聯映了快一年，成為當年全港最賣座的外片冠軍，寫下傳奇紀錄。

今年克里斯多夫李維的紀錄片推出，再度喚醒世人對這位高大英俊、公認是「史上最佳超人演員」的回憶，珍西摩爾與他演出「似曾相識」，讓他們被視為銀幕經典情侶。她提到克里斯多夫，仍然讚不絕口：「他真的是個很好的人，光明、無畏，喜愛開飛機、駕船和騎馬。」

「似曾相識」克里斯多夫李維(右)與珍西摩爾拍攝時也陷入熱戀，彼此的愛火是真的。(...
「似曾相識」克里斯多夫李維(右)與珍西摩爾拍攝時也陷入熱戀，彼此的愛火是真的。(取材自IMDb)

珍西摩爾與克里斯多夫李維在片子殺青多年後一直是很好的朋友，她在多年後則透露，兩人其實在拍片當時是戲假情真，彼此瘋狂的相愛。

珍西摩爾對這驚人的事實補充道：「當你們看片子，見到的是我們真正的愛情，但我們沒讓任何人知道，只有一些工作人員可能偷偷猜到了，我們盡可能的低調。」後來克里斯多夫得知前女友懷孕了，於是結束和珍西摩爾的戀情，回到舊愛身邊；珍西摩爾與他維持了一輩子好朋友關係，只有「似曾相識」為他們的愛留下了紀錄。

珍西摩爾風韻猶存。(路透資料照片)
珍西摩爾風韻猶存。(路透資料照片)

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