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金酸莓獎 「小熊維尼」災情慘重 梅根福克斯雙料輸家

記者蘇詠智／即時報導
「小熊維尼：血與蜜」是本屆金酸莓獎獲5項獎的最差影片。（取材自IMDb）
「小熊維尼：血與蜜」是本屆金酸莓獎獲5項獎的最差影片。（取材自IMDb）

專門修理、嘲諷大明星、大製作爛片的「金酸莓獎」，今年照例在奧斯卡金像獎頒發前一天宣布得獎名單，本屆最大輸家雖然成本頗低，但名氣可不小，正是將著名童書故事魔改成血腥殘殺劇的「小熊維尼：血與蜜」，一舉拿下最差影片、最差導演（瑞斯弗雷克沃特菲爾德)、最差劇本、最差銀幕搭檔（變成嗜血殺手的小豬和維尼）等5項奬。雖然「小熊維尼」已經進入公共版權領域，任何人都可以拍自己版本的「維尼」故事，但該片的水準之低劣，依舊令人歎為觀止。

早在「變形金剛」時期就入圍過最差女主角的梅根福克斯，多年來只曾以「忍者龜：變種世代」獲得最差女配角，今年終於花開並蒂，以「浴血任務4」和「賭場大劫殺」分別獲選最差女主角和最差女配角，非常值得為此再去精進一下演技，免得往後再被提名。

安琪莉娜裘莉的奧斯卡影帝老爸強沃特，以「Mercy」成了最差男主角得主，警惕大家就算實力再好、不慎選戲拍，一樣會被羞辱地體無完膚，他也成了繼荷莉貝瑞、湯姆漢克斯等之後，又一金酸莓與金像獎都得到的大牌。

至於最差男配角，則是金酸莓「永遠的最愛」席維斯史特龍，以「浴血任務4」獲得。史特龍從還是動作天王時就已經一再被金酸莓點名嘲弄，8年前一度因「金牌拳手」叫好叫座又讓他提名奧斯卡，破天荒拿下金酸莓特別頒發的「贖罪成功」大獎，不料之後依舊沒能逃過被金酸莓獎提名，主辦單位甚至在新聞稿中

稱他的得獎穩固了他成為史上最大輸家的機會。

去年一堆超級英雄片表現遠不如預期，金酸莓獎還是手下留情，獲獎者都不太跟超級英雄有關，眾家英雄們也逃過一劫。

梅根福克斯在「浴血任務4」的演技獲得金酸莓獎最差女主角。（取材自IMDb）
梅根福克斯在「浴血任務4」的演技獲得金酸莓獎最差女主角。（取材自IMDb）
「浴血任務4」席維斯史特龍得到最差男配角。（取材自IMDb）
「浴血任務4」席維斯史特龍得到最差男配角。（取材自IMDb）

奧斯卡 裘莉 入圍

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