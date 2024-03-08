神隱數月…蓋兒加朵生下第4千金 產後照依然女神

蓋兒加朵喜迎第四胎。(取材自Instagram)

38歲「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot)，宣布平安產下第四胎，38歲的她已有三個女兒，歡喜湊滿四千金，因為她已許久未公開露面，上一次發布已是去年10月的珠寶品牌廣告形象照，當時照片中僅有拍上半身，外界沒有察覺她懷孕，她近日分享產後抱著女兒的照片，脂粉未施，但是樣貌非常容光煥發，完全是女神。

蓋兒加朵在Instagram發文表示，「我美麗的女孩，歡迎妳來到這個世界，雖然懷孕不容易，但我們還是一起撐過來了，謝謝妳讓我們的生活如此明亮，如同你的名字，Ori，在希伯來文中代表『我的光』，我們心裡充滿感激，歡迎來到女子宿舍。」

從曝光中的相片可看見，脂粉未施的她抱著寶寶，氣色相當紅潤，看起來容光煥發，一點都不像已經生了四個孩子。

蓋兒加朵去年宣傳Netflix 動作片「攻心諜戰」(Heart of Stone)後就暫時消失，演員工會罷工 時期未曾發言，又因為以巴衝突爆發後表態力挺祖國以色列 ，讓她遭受網友攻擊，讓她一度關留言不願與網友筆戰。有網友猜測，她那時候可能已懷有身孕。

據悉，蓋兒加朵曾服兵役兩年，所以動作戲對她而言得心應手，2017年以電影「神力女超人」紅遍全球，之後又在「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)、「閃電俠」(The Flash)、「玩命關頭」(Fast & Furious)系列電影中演出，收獲不少人氣。