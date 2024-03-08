去年好萊塢最賺是他 年收7300萬擠下湯姆克魯斯

湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列、「捍衛戰士：獨行俠」都有分紅。(圖／UIP提供)

2023年最賺錢好萊塢 明星出爐，根據「富比世」(Forbes)報導，57歲喜劇天王亞當山德勒(Adam Sandler)以7300萬元奪冠，打敗去年坐擁票房風光的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，而瑪格蘿比(Margot Robbie)因為主演、製作電影「Barbie芭比 」，以5900萬元摘下亞軍。

亞當山德勒因為很早就與Netflix簽訂大合約，每年都會固定推出多部喜劇作品，讓他成為好萊塢的片酬一哥。(歐新社資料照片)

亞當山德勒與Netflix合作多年，光是去年就推出「奪命鴛殃2」(Murder Mystery 2)、「我的成年禮誠摯不邀你」(You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah)、動畫片「畢業有蜥望」(Leo)，今年初也剛推出科幻電影「太空孤航」(Spaceman)，由於他早在Netflix創立初期就簽下大合約，每年都產出不少作品，賺入不少片酬。

瑪格蘿比則因為擔任去年賣座冠軍「Barbie芭比」製片，獲得不少分紅，也讓她成為好萊塢最賺錢女星。

瑪格蘿比去年主演、製作「Barbie芭比」名利雙收。(歐新社資料照片)

「阿湯哥」湯姆克魯斯持續經營個人品牌，主演、監製「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列皆獲取大量收入，以4500萬元排名季軍，排名第4、第5的則是同樣演出「Barbie芭比」的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)、「奧本海默」(Oppenheimer)麥特戴蒙(Matt Damon)，皆以4300萬元進入榜內。

除了瑪格蘿比之外，珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)是榜單內的唯二女性，以4200萬元獲得第6名，以往名列前茅的李奧納多狄卡皮歐，近年減產較多，只有因為主演「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)賺進4100萬元，成為第7名。