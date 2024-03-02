我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州半月灣槍擊案的華裔農場工人 堅守崗位因為這原因

川普拿下密蘇里州黨內初選 料壓倒性優勢鎖定提名

真田廣之難忘台灣小籠包 回憶阿湯哥專業扮武士

記者陳建嘉／台北－東京連線專訪
真田廣之(左)、柯斯莫賈維斯接受本報專訪，直言難忘台灣小籠包。（Disney+提供）
真田廣之(左)、柯斯莫賈維斯接受本報專訪，直言難忘台灣小籠包。（Disney+提供）

真田廣之主演日美合作史詩戰爭劇「幕府將軍」，講述日本近代可歌可泣的武士史詩，他闖蕩好萊塢多年，終於首度擔任美劇男主角，即便已是聞名全球的大明星，仍難忘台灣粉絲的多年力挺，不僅秀中文「你好」、「謝謝」，更嘴甜說好想再吃小籠包，「每一回去台灣，我都一定會去鼎泰豐」。

真田廣之多次造訪台灣，更因為宣傳「無極」，與當時仍在熱戀的謝霆鋒、張柏芝同台，還巧妙擋在兩人中間，引起不少話題，回想至今，他對台灣的感覺依舊非常好，「台灣粉絲超棒的，我每次都獲得很好的款待」。

提到20年前以「末代武士」闖入好萊塢，真田廣之除了盛讚湯姆克魯斯（Tom Cruise）非常專業、認真，自己也大開眼界，「美國電影工業很成熟，我只是默默耕耘，希望能讓更多傑出的日本影人與他們交流」，提到自己首度在好萊塢影劇擔綱主角，是否有什麼改變，他說一開始歐美並不了解日本文化，必須用比較淺白的敘事，有時候甚至會混淆他們的歷史，「但這幾年已經有很多改變，我一直在慢慢累積作品，這次還當上製作人，總算能推出這部充滿百分之百日本風格的戲劇，真的是美夢成真」，而他也因此可以主導更多想法，對於劇中的服裝、美術以及佈景，都盡量都請日本在地的專業人員打造。

新銳男星柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis）飾演一名遭遇海難漂流至日本的英國水手約翰，他誇讚真田廣之是片場最傑出的領導者，「他投入非常多的心力，他是一個溫柔、激勵人心的領袖，很常與我們分享表演經驗」。真田廣之最終更更幽默喊話，「雖然洛杉磯也吃得到鼎泰豐的小籠包，我真的很想再去台灣，跟你們當面推薦『幕府將軍』，希望你們喜歡」。

真田廣之曾為「末代武士」赴台，大力誇讚夥伴湯姆克魯斯。（本報資料照片）
真田廣之曾為「末代武士」赴台，大力誇讚夥伴湯姆克魯斯。（本報資料照片）
「幕府將軍」場面盛大，完全比照「魔戒」、「冰與火之歌」的高規格製作。（Disne...
「幕府將軍」場面盛大，完全比照「魔戒」、「冰與火之歌」的高規格製作。（Disney+提供）
真田廣之闖蕩好萊塢20餘年，終於在「幕府將軍」首度於好萊塢當上男主角。（Disn...
真田廣之闖蕩好萊塢20餘年，終於在「幕府將軍」首度於好萊塢當上男主角。（Disney+提供）
英倫男星柯斯莫賈維斯在「幕府將軍」飾演一名漂流在日本的英國水手，捲入大時代的政治...
英倫男星柯斯莫賈維斯在「幕府將軍」飾演一名漂流在日本的英國水手，捲入大時代的政治鬥爭。（Disney+提供）
真田廣之主演「幕府將軍」有盛大的戰爭場面。（Disney+提供）
真田廣之主演「幕府將軍」有盛大的戰爭場面。（Disney+提供）
真田廣之(左)、柯斯莫賈維斯接受本報專訪，直言難忘台灣小籠包。圖／Disney+...
真田廣之(左)、柯斯莫賈維斯接受本報專訪，直言難忘台灣小籠包。圖／Disney+提供
真田廣之(中)上次宣傳「無極」來台，還刻意夾在當時正在曖昧的張柏芝(左)、謝霆鋒...
真田廣之(中)上次宣傳「無極」來台，還刻意夾在當時正在曖昧的張柏芝(左)、謝霆鋒(右)中間，畫面相當趣味。本報資料照片

日本 好萊塢 張柏芝

上一則

張清芳合體金曲歌后 他曝11年前「東方不敗」超暖舉

下一則

「最強老爸」大轉型 變身新版「笑彈龍虎榜」搞笑探長

延伸閱讀

日本一天兩起雪崩 長野10人平安、鳥取2人失蹤

日本一天兩起雪崩 長野10人平安、鳥取2人失蹤
日本「微波食品吃到飽」限時45分鐘 內行揭這樣做才划算

日本「微波食品吃到飽」限時45分鐘 內行揭這樣做才划算
丁右立爭取經費 日本城金門學園禮堂將改造成社區空間

丁右立爭取經費 日本城金門學園禮堂將改造成社區空間
落日與天線塔疊成「夕陽大貓熊」 日本時隔7年再現奇景

落日與天線塔疊成「夕陽大貓熊」 日本時隔7年再現奇景

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48

超人氣

更多 >
天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨
華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
白敬亭又惹議… 最新代言品牌曾爆「辱華」 網喊「吃相難看」

白敬亭又惹議… 最新代言品牌曾爆「辱華」 網喊「吃相難看」
紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元