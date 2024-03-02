真田廣之難忘台灣小籠包 回憶阿湯哥專業扮武士

真田廣之(左)、柯斯莫賈維斯接受本報專訪，直言難忘台灣小籠包。（Disney+提供）

真田廣之主演日美合作史詩戰爭劇「幕府將軍」，講述日本 近代可歌可泣的武士史詩，他闖蕩好萊塢 多年，終於首度擔任美劇男主角，即便已是聞名全球的大明星，仍難忘台灣粉絲的多年力挺，不僅秀中文「你好」、「謝謝」，更嘴甜說好想再吃小籠包，「每一回去台灣，我都一定會去鼎泰豐」。

真田廣之多次造訪台灣，更因為宣傳「無極」，與當時仍在熱戀的謝霆鋒、張柏芝 同台，還巧妙擋在兩人中間，引起不少話題，回想至今，他對台灣的感覺依舊非常好，「台灣粉絲超棒的，我每次都獲得很好的款待」。

提到20年前以「末代武士」闖入好萊塢，真田廣之除了盛讚湯姆克魯斯（Tom Cruise）非常專業、認真，自己也大開眼界，「美國電影工業很成熟，我只是默默耕耘，希望能讓更多傑出的日本影人與他們交流」，提到自己首度在好萊塢影劇擔綱主角，是否有什麼改變，他說一開始歐美並不了解日本文化，必須用比較淺白的敘事，有時候甚至會混淆他們的歷史，「但這幾年已經有很多改變，我一直在慢慢累積作品，這次還當上製作人，總算能推出這部充滿百分之百日本風格的戲劇，真的是美夢成真」，而他也因此可以主導更多想法，對於劇中的服裝、美術以及佈景，都盡量都請日本在地的專業人員打造。