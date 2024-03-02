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全球最性感男人庫柏 自爆在家常裸體

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德利庫柏為戲裸露很有壓力，在家裡脫光卻超級輕鬆自在。（取材自IMDb）
布萊德利庫柏為戲裸露很有壓力，在家裡脫光卻超級輕鬆自在。（取材自IMDb）

許多演員在銀幕上尺度不算特別開放，但私下在家裡常常衣不蔽體、根本不在乎自己被看光光。曾經獲「時人」選為「全球最性感男人」的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）就是其中之一，他過往只有在拍「夜路」（Nightmare Alley）時，有過全裸泡在浴缸裡、第3點隱隱在水面下露出的鏡頭，那時他表示拍攝時壓力超級大，可是近日他上了好友戴克斯薛佛（Dax Shepard）主持的podcast節目上承認，在家裡常常裸體，因為他的父親就是這樣，因此根本很習慣，他還常在上廁所的時候跟在泡澡的女兒講話，一點都不會尷尬或覺得有什麼不妥。

要在旁人眼中毫無遮蔽的展現自己，有人覺得在陌生人前比較習慣，有人卻是在自己家人眼前才能夠無拘無束，布萊德利庫柏可能就是後者，他表示爸爸在家裡常常裸體，讓他也習慣了，以前父子倆還總是一起洗澡，戴克斯薛佛忍不住問他：「你對自己脫光光那麼自在啊？」布萊德利答道：「當然。」還加碼透露，自己的房間裡面廁所、浴室、臥房都在同一間，而且幾乎都沒有門，女兒在泡澡的時候，他就算正在上廁所，兩人也能夠很正常的對話，完全沒覺得有什麼特別。

布萊德利女兒的媽是名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk），彼此間雖然不再有愛情，他還是很習慣在伊莉娜面前裸體，也是很常在上廁所的時候跟她談話。只能說，被布萊德利庫柏當成「自己人」，就有機會見到「性感王」毫無保留的「春光」。

布萊德利庫柏公開個人裸露的秘密。（路透資料照片）
布萊德利庫柏公開個人裸露的秘密。（路透資料照片）

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