狄卡皮歐邀共度春宵 被嫩模嫌棄「又老又怪」拒絕

李奧納多狄卡皮歐被年輕女模嫌太老，且性愛時的癖好太怪。（路透資料照片）

影壇巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），出了名的只約會25歲以下嫩模，但在那些年輕女孩的眼中，今年就要歡度50大壽的他，真的那麼有魅力嗎？近日登上荷蘭版「花花公子」封面的22歲模特兒希克寇寧斯(Hieke Konings)，就揭露曾有一回在洛杉磯 某家必須受邀才內進入的私人俱樂部內，引起李奧納多的注意，兩人還親吻，不過他的吻功並不如何驚人，之後李奧納多想找她回自家共度一宵，她也沒有答應。

身材姣好、長相俏麗的希克寇寧斯，符合李奧納多最喜愛的年輕、性感、外型突出的條件，當她在夜店內看到戴上黑色帽子、穿上黑色帽T的李奧納多，兩人眼神接觸，沒多久李奧納多的人員就過來對她說道：「李奧納多想請妳過去聊聊。」希克寇寧斯當然把握住機會，甚至在李奧納多的面前問他是不是真的只交往25歲以下的女生，聽得他乾脆自我解嘲：「我認罪了。」希克寇寧斯認為李奧納多的吻功算是OK，但她有親過別的表現更厲害的男生。

李奧納多對希克寇寧斯似乎頗感興趣，接著就邀她一起回自己家，卻被她拒絕。希克寇寧斯坦言：「他被拒絕時顯得相當震驚，當然我猜他一定很少碰到這種事，可是我跟他說我們還沒那麼熟時，他的回應很貼心，我很尊敬這一點」。