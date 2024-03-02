我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

狄卡皮歐邀共度春宵 被嫩模嫌棄「又老又怪」拒絕

記者蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐被年輕女模嫌太老，且性愛時的癖好太怪。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐被年輕女模嫌太老，且性愛時的癖好太怪。（路透資料照片）

影壇巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），出了名的只約會25歲以下嫩模，但在那些年輕女孩的眼中，今年就要歡度50大壽的他，真的那麼有魅力嗎？近日登上荷蘭版「花花公子」封面的22歲模特兒希克寇寧斯(Hieke Konings)，就揭露曾有一回在洛杉磯某家必須受邀才內進入的私人俱樂部內，引起李奧納多的注意，兩人還親吻，不過他的吻功並不如何驚人，之後李奧納多想找她回自家共度一宵，她也沒有答應。

身材姣好、長相俏麗的希克寇寧斯，符合李奧納多最喜愛的年輕、性感、外型突出的條件，當她在夜店內看到戴上黑色帽子、穿上黑色帽T的李奧納多，兩人眼神接觸，沒多久李奧納多的人員就過來對她說道：「李奧納多想請妳過去聊聊。」希克寇寧斯當然把握住機會，甚至在李奧納多的面前問他是不是真的只交往25歲以下的女生，聽得他乾脆自我解嘲：「我認罪了。」希克寇寧斯認為李奧納多的吻功算是OK，但她有親過別的表現更厲害的男生。

李奧納多對希克寇寧斯似乎頗感興趣，接著就邀她一起回自己家，卻被她拒絕。希克寇寧斯坦言：「他被拒絕時顯得相當震驚，當然我猜他一定很少碰到這種事，可是我跟他說我們還沒那麼熟時，他的回應很貼心，我很尊敬這一點」。

儘管希克寇寧斯沒有與李奧納多返家度春宵，她有些朋友有答應，不過從她們事後描述，希克寇寧斯對於李奧納多更加不感興趣。其中之一表示在「嘿咻」過程之中，李奧納多一直戴著耳機，因為不想聽到對方的叫聲，還有一位甚至被他把枕頭放在頭上，顯然他比較喜愛「無聲的愛」。聽完這些描述，希克寇寧斯下了結論：「李奧納多，太怪又太老了。」很明確的打槍，一點也不考慮。

希克寇寧斯火辣的身段激起好萊塢巨星的興趣。（取材自Instagram）
希克寇寧斯火辣的身段激起好萊塢巨星的興趣。（取材自Instagram）

洛杉磯

上一則

才高調喊不婚 金晨被拍到拎著禮物見胡夏父母

下一則

白敬亭又惹議 代言曾爆「辱華」名牌被諷吃相難看

延伸閱讀

諾貝爾獎得主馬奎斯遺稿 3月全球同步發行

諾貝爾獎得主馬奎斯遺稿 3月全球同步發行
李奧納多緋聞女友超強氣場 撐起Michael Kors春夏形象大片

李奧納多緋聞女友超強氣場 撐起Michael Kors春夏形象大片
富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了
找女友像購物？名導爆料李奧納多看「維密型錄」選妃

找女友像購物？名導爆料李奧納多看「維密型錄」選妃

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年