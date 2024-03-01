我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

「全球最性感男人」愛裸體 布萊德利庫柏在前妻面前也大膽露

記者蘇詠智／即時報導
布萊德利庫柏為戲裸露很有壓力，在家裡脫光卻超級輕鬆自在。（取材自IMDb）
布萊德利庫柏為戲裸露很有壓力，在家裡脫光卻超級輕鬆自在。（取材自IMDb）

許多演員在銀幕上尺度不算特別開放，但私下在家裡常常衣不蔽體、根本不在乎自己被看光光。曾經獲「時人」（People）選為「全球最性感男人」的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）就是其中之一，他過往只有在拍「夜路」（Nightmare Alley）時，有過全裸泡在浴缸裡、第三點隱隱在水面下露出的鏡頭，那時他表示拍攝時壓力超級大，可是近日他上了好友戴克斯薛佛（Dax Shepard）主持的Podcast節目上承認，在家裡常常在裸體，因為他的父親就是這樣，因此根本很習慣，他還常在上廁所的時候跟在泡澡的女兒講話，一點都不會尷尬或覺得有什麼不妥。

布萊德利庫柏公開個人裸露的秘密。（路透資料照片）
布萊德利庫柏公開個人裸露的秘密。（路透資料照片）

要在旁人眼中毫無遮蔽的展現自己，有人覺得在陌生人前比較習慣，有人卻是在自己家人眼前才能夠無拘無束，布萊德利庫柏可能就是後者，他表示爸爸在家裡常常裸體，讓他也習慣了，以前父子倆還總是一起洗澡，戴克斯薛佛忍不住問他：「你對自己脫光光那麼自在啊？」布萊德利答道：「當然。」還加碼透露，自己的房間裡面廁所、浴室、臥房都在同一間，而且幾乎都沒有門，女兒在泡澡的時候，他就算正在上廁所，兩人也能夠很正常的對話，完全沒覺得有什麼特別。

布萊德利女兒的媽是名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk），彼此間雖然不再有愛情，他還是很習慣在伊莉娜面前裸體，也是很常在上廁所的時候跟她談話。只能說，被布萊德利庫柏當成「自己人」，就有機會見到「性感王」毫無保留的「春光」。

布萊德利庫柏（右）與伊莉娜沙伊克不再是情侶，卻還能袒裎相對。（取材自Instag...
布萊德利庫柏（右）與伊莉娜沙伊克不再是情侶，卻還能袒裎相對。（取材自Instagram）

上一則

49歲鍾漢良不再裝嫩 演32歲肖戰爸「有點像哥哥」

延伸閱讀

Ella護夫 駁斥捅刀Hebe流言

Ella護夫 駁斥捅刀Hebe流言
席尼墨菲美國演員工會獎稱帝 離小金人更進一步

席尼墨菲美國演員工會獎稱帝 離小金人更進一步
演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢

演員工會獎／奧斯卡帝后戰況新風向？墨菲、葛萊史東搶得氣勢
她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澡

她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澡

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
唐嫣畫煙熏濃妝，染金棕髮色登上雜誌封面。(取材自微博)

唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

2024-02-22 06:30
賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

2024-02-24 20:31

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國